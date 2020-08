Nach möglicher Vergiftung: Nawalny unterwegs nach Deutschland

Omsk/Berlin - Der prominente Kremlkritiker Alexej Nawalny ist nach einer möglichen Vergiftung zur Behandlung mit einem Spezialflugzeug nach Deutschland unterwegs. Das teilte seine Sprecherin Kira Jarmysch am Samstag nach dem Abflug in der sibirischen Großstadt Omsk mit. Der 44-Jährige liegt seit Donnerstag im Koma und wird künstlich beatmet. Nach der Ankunft in Berlin soll er im Charite-Krankenhaus behandelt werden. Nawalny gilt als einer der schärfsten Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Coronavirus - Wien: Ein Drittel der positiven Rückkehrer aus Kroatien

Wien - Ein Drittel der Reiserückkehrer, die in Wien positiv auf das Coronavirus getestet wurden, kommt aus Kroatien. Das erklärte der Sprecher des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ) am Freitagabend auf Twitter. Gemäß den Zahlen machen Kroatien-Urlauber 31,2 Prozent der in den vergangenen vier Wochen positiv getesteten Rückkehrer in Wien aus. Aus der Türkei waren es 11,7 Prozent, dem Kosovo 11,3 und aus anderen österreichischen Bundesländern 8,1 Prozent. Platz fünf nimmt in dieser Statistik Serbien ein (6,1 Prozent). Reiserückkehrer machen 20,3 Prozent der positiven Befunde im August aus, erklärte der Sprecher.

Ab Montag verschärfte Regeln bei Rückkehr von Balearen

Wien/Mallorca - Das Gesundheitsministerium hat am Freitagabend die adaptierte Corona-Einreise-Verordnung herausgegeben. Die strengen Einreiseregeln wegen der Corona-Pandemie werden wie angekündigt ab Montag auf die Balearischen Inseln ausgeweitet. Personen, die durch Österreich durchreisen, müssen ein Formular ausfüllen.

Bundespräsident: Anschober hat kein Interesse an Kandidatur

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat auf die Spekulationen von FPÖ-Obmann Norbert Hofer um eine mögliche Kandidatur bei der Bundespräsidentschafts-Wahl bekundet, dass er kein Interesse an einer solche habe. "Das ist so und das bleibt so", sagte Anschober Freitagabend in der "ZiB2". Er strebe kein weiteres politische Amt an und möchte Sozial- und Gesundheitsminister bleiben, so Anschober.

EU begrüßt Waffenruhe in Libyen

Brüssel - Die EU hat die von den Konfliktparteien in Libyen vereinbarte Waffenruhe begrüßt. Dies sei eine "wichtige und positive Nachricht", erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Freitagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Menschen in Libyen bräuchten eine politische Lösung und hätten eine Rückkehr zu Stabilität und Frieden verdient. Libyen ist seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 von gewaltsamen Konflikten und Chaos geprägt.

Waldbrände in Kalifornien - Mindestens fünf Tote

Los Angeles - In Kalifornien kämpft die Feuerwehr weiter gegen die verheerenden Waldbrände. Bis Freitagmittag (Ortszeit) sei es gelungen, lediglich sieben Prozent der Flammen unter Kontrolle zu bringen, teilten die Einsatzkräfte mit. Seit Mittwoch seien bereits fünf Menschen durch die Brände ums Leben gekommen. Ausgelöst wurden die Feuer zu einem großen Teil durch Blitzeinschläge.

Justizministerin Zadic erwartet ein Kind

Wien - Justizministerin Alma Zadic (Grüne) erwartet ein Kind. Das gab die Ministerin auf Facebook bekannt. "Unsere zweiköpfige Familie wird ab Jänner um ein Wunder größer sein. Unsere Freude ist unbeschreiblich", schrieb Zadic Freitagabend. Die 36-Jährige ist schon die zweite Justizministerin, die im Amt ihr erstes Kind bekam. Vor ihr tat das Karin Gastinger vom BZÖ im Jahr 2006.

Salzburger Festspiele feiern ihren 100. Geburtstag

Salzburg - Die Salzburger Festspiele begehen am Samstag ihren 100. Geburtstag: Am 22. August 1920 schlug mit dem ersten "Jedermann" vor dem Salzburger Dom die Geburtsstunde des Festivals, das sich zu einem der bedeutendsten weltweit entwickelt hat. Die Festspiele haben daher diesen Samstag zum "Jedermann-Tag" erklärt, an dem es unter anderem Lesungen mehrerer Jedermann-Darsteller in der Stadt geben wird.

