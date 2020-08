Kreml-Kritiker Nawalny in Berliner Klinik eingeliefert

Berlin - Der schwerkranke russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist am Samstag in die Berliner Charite-Klinik eingeliefert worden. Ein von mehreren Polizei-Fahrzeugen begleiteter Rettungswagen brachte ihn am Vormittag vom Flughafen Tegel ins Krankenhaus, wo er nun behandelt wird. Ein Rettungsflugzeug mit deutschen Ärzten hatte den 44-Jährigen von einer Klinik im sibirischen Omsk nach Deutschland geflogen. Nawalny war am Donnerstag auf einem Inlandsflug in Russland zusammengebrochen und liegt seither im Koma. Seine Unterstützer vermuten einen Gift-Anschlag.

Lukaschenko besucht Militär und warnt vor Revolution

Minsk - Vor neuen Protesten der Demokratiebewegung in Weißrussland hat Staatschef Alexander Lukaschenko bei einem Militärbesuch vor einer Revolution im Land gewarnt. Es werde vom Ausland versucht, dem Land eine Revolution aufzuzwingen, sagte Lukaschenko am Samstag auf einem Truppenübungsplatz bei Grodno im Westen des Landes. Es müssten die "härtesten Maßnahmen" getroffen werden, um die Einheit des Landes zu bewahren. Lukaschenko behauptete, dass es eine Gefahr vom EU-Land Polen und von der NATO gebe, sich die Region mit dem Zentrum Grodno einzuverleiben.

Österreichweit 300 Corona-Neuinfektionen und zwei weitere Tote

Wien - In Österreich sind innerhalb von 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) genau 300 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden, 141 davon in Wien, wie aus den Zahlen des Innenministeriums vom Samstag hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle von Infizierten stieg um zwei Personen auf 732. Bisher gab es in Österreich 25.062 positive Testergebnisse.

Ibiza-Video: Krainer (SPÖ) verlangt Video in voller Länge

Wien - SPÖ-Untersuchungsausschussmitglied Jan Krainer zeigt sich von den großflächigen Schwärzungen des Ibiza-Video-Transkripts empört. "140 von 180 Seiten sind komplett geschwärzt. Es ist eine Zumutung, wenn über drei Viertel des Transkripts zensiert sind. Der Verfassungsgerichtshof hat in der Vergangenheit Schwärzungen verboten", verlangte er das Video weiterhin in voller Länge.

FPÖ will Diskussion über EU-Austritt Österreichs starten

Wien - Die FPÖ stößt im Wiener Wahlkampf eine EU-Austrittsdebatte an. Wenn die EU sich weiter gegen eine Bevorzugung von Staatsbürgern bei Sozialleistungen querlege, "müsste man überdenken, ob man in dieser EU bleibt", sagte der wahlkämpfende Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp im Interview mit der "Presse" am Samstag. Er fordert einen Gemeindebau nur für Österreicher.

Neun Ponys und ein Pferd bei Brand in Stall in NÖ verendet

Breitenfurt - Bei einem Brand in einem Reitstall in Breitenfurt (Bezirk Mödling) sind in der Nacht auf Samstag neun Ponys und ein Pferd verendet. Ein Stallarbeiter konnte den Tieren aufgrund der starken Hitzeentwicklung nicht mehr helfen. Er selbst wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei. Einige weitere Pferde konnten aber von der Feuerwehr gerettet werden. Laut Polizei dürfte ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben.

Waldbrände in Kalifornien: Bitte um Hilfe aus dem Ausland

San Francisco - Kalifornien kämpft um die Eindämmung riesiger Waldbrände und hat nun auch Hilfe aus dem In- und Ausland angefordert. Mehr als 12.000 Feuerwehrleute sind an der US-Westküste im Einsatz, um die Feuer zu löschen, die schon mindestens fünf Menschenleben gekostet haben, wie US-Medien berichteten. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom habe Hilfe aus Australien, Kanada und mehreren US-Staaten angefordert. Mehr als 560 Großbrände haben sich den Berichten zufolge in Kalifornien auf einer Fläche von über 3.000 Quadratkilometern ausgebreitet.

Konzert-Experiment mit Tim Bendzko in Leipzig gestartet

Leipzig - Forscher der Universitätsmedizin Halle haben am Samstag in einem Konzertexperiment Daten zum Risiko von Großveranstaltungen in der Corona-Pandemie gesammelt. Popstar Tim Bendzko soll über den Tag verteilt drei Konzerte in der Arena Leipzig spielen. Mehrere Tausend freiwillige Besucher sollen dabei sein und von Sensoren überwacht werden. Alle Teilnehmer müssen eine FFP2-Maske tragen. Ziel der Studie "Restart-19" ist es, das Risiko eines Corona-Ausbruchs nach einer Großveranstaltung in einer Halle bewerten zu können. Ergebnisse sollen im Herbst vorliegen.

(Schluss) cg