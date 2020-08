Erleichterung für Pendler aus Ländern mit Corona-Reisewarnung

Wien - Die neue Verordnung des Gesundheitsministeriums sieht ab Samstag zwei Neuerungen für die Ein- und Durchreise durch Österreich vor. Der regelmäßige Pendlerverkehr wird erleichtert: Die Einreise für Berufspendler aus Ländern, für die eine Reisewarnung gilt, wird ohne Einschränkung möglich. Außerdem wird das Ausfüllen eines Formulars für die Ein- und Durchreise verpflichtend. Die Erleichterungen betreffen u.a. Tausende Arbeitskräfte aus Kroatien. Die Neuregelung soll zudem auch die Bedarfsdeckung an Pflegekräften, z.B. aus Rumänien, gewährleisten.

Erste Corona-Ampelschaltung geht am 4. September online

Wien - Am Freitag, dem 4. September, soll erstmals aufgrund der Empfehlungen der Corona-Kommission die jeweilige von vier Ampelfarben pro Region samt dazugehörender Maßnahmen publiziert werden. Das kündigte Ulrich Herzog, einer der beiden Leiter der Corona-Kommission vom Gesundheitsministerium, am Samstag im Ö1-"Mittagsjournal" an. Ab da wird es mindestens einmal pro Woche oder auch häufiger entweder Grün, Gelb, Orange oder Rot analog zur jeweiligen epidemiologischen Lage geben, sagte Herzog. Noch unklar sei aber, was die Ampelfarben dann bedeuten. Dies werde derzeit ausgearbeitet.

Weltweit über 800.000 Menschen an Covid-19 gestorben

Paris - Die Zahl der weltweit im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehenden Todesfälle ist am Samstag über die Schwelle von 800.000 gestiegen. Das ergab eine auf Behördenangaben beruhende Zählung. Demnach wurden bisher weltweit gut 23 Millionen Infektionen mit dem Virus offiziell vermeldet. 800.004 Menschen starben an Covid-19. Die am meisten betroffene Region ist Lateinamerika und die Karibik mit mehr als 254.000 Todesfällen. In den USA starben bereits mehr als 175.000 Menschen, in Brasilien 113.300.

Kreml-Kritiker Nawalny in Berliner Klinik eingeliefert

Berlin - Der schwerkranke russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist am Samstag in die Berliner Charite-Klinik eingeliefert worden. Ein von mehreren Polizei-Fahrzeugen begleiteter Rettungswagen brachte ihn am Vormittag vom Flughafen Tegel ins Krankenhaus, wo er nun behandelt wird. Ein Rettungsflugzeug mit deutschen Ärzten hatte den 44-Jährigen von einer Klinik im sibirischen Omsk nach Deutschland geflogen. Nawalny war am Donnerstag auf einem Inlandsflug in Russland zusammengebrochen und liegt seither im Koma. Seine Unterstützer vermuten einen Gift-Anschlag.

Mattersburg-Bank: Für OeNB-Gouverneur 30-jähriges Pyramidenspiel

Mattersburg/Wien - Mit einem Schneeballsystem vergleicht Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann den Skandal um die Commerzialbank Mattersburg. "Das ist ein Kriminalfall, bei dem mit höchster Energie und Finesse ein internes Pyramidenspiel geschaffen wurde, das 30 Jahre gelaufen ist", sagte Holzmann der "Kronen Zeitung". Die Wirtschaftsprüfer seien in überzeugender Weise getäuscht worden. Nicht nur die Bankbestätigungen seien gefälscht worden, auch die Poststempel habe man entsprechend geliefert, so der Nationalbank-Gouverneur.

Neuer Marko-Feingold-Lehrstuhl zur Antisemitismus-Forschung

Salzburg - An der Universität Salzburg wird eine neue Marko-Feingold-Gastprofessur zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung und Ursachenforschung von Antisemitismus errichtet. Der nach dem 2019 verstorbenen KZ-Überlebenden, Zeitzeugen und langjährigen Vorsteher der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg benannte Lehrstuhl wurde am Samstag von Vertretern aus Kirche, Wissenschaft und Politik vorgestellt. Die Gastprofessur für jüdische Ethnizität, Religion und nationale Identität soll ab dem Sommersemester 2021 bestehen.

(Schluss) cg