Tichanowskaja hat Hoffnung auf Machtwechsel in Weißrussland

Minsk - Die weißrussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja hat trotz der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko noch die Hoffnung auf einen Machtwechsel in der ehemaligen Sowjetrepublik. Früher oder später müsse Präsident Alexander Lukaschenko gehen, sagte Tichanowskaja am Samstag in ihrem Exil im benachbarten Litauen. Die weißrussische Opposition erkennt den Sieg von Lukaschenko nicht an. Dieser drohte unterdessen mit der Schließung von Fabriken, deren Arbeiter sich an den Protesten gegen ihn beteiligt hatten.

Morddrohungen gegen kongolesischen Nobelpreisträger Mukwege

Kinshasa - Der kongolesische Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege wird nach Morddrohungen unter Schutz gestellt. Die Regierung beschloss Schutzmaßnahmen, nachdem der berühmte Gynäkologe und sein Team Hass-Mails und Todesdrohungen erhalten hatten. Mukwege hatte im Juli gefordert, ein Sondertribunal solle die seit Anfang der 1990er Jahre im Osten der Demokratischen Republik Kongo verübten Gräueltaten untersuchen. Dabei wurden zahllose Menschen getötet und Millionen weitere in die Flucht getrieben.

Kroatien-Screening ergab 279 Corona-Infektionen

Wien - Die freiwilligen und kostenlosen Corona-Tests für Kroatienheimkehrer sind am Samstag abgeschlossen worden. Die bisher über 14.300 durchgeführten Tests ergaben insgesamt 279 positive Ergebnisse. "In Summe ist das ein großer Erfolg", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Das Sonderscreening galt für Urlauber, die zwischen 7. und 16. August aus Kroatien kamen, also vor Inkrafttreten der verschärften Einreisebestimmungen seit Montag.

Schwere Unwetter fegten über Teile Österreichs hinweg

Innsbruck - Über mehrere Bundesländer Österreichs sind am Samstagabend heftige Gewitter hinweggezogen. In Tirol gingen aufgrund starker Regenfälle mehrere Muren ab. Besonders betroffen war das Zillertal, wo bei Ginzling ein Erdrutsch zwei Pkw und einen Motorradfahrer erfasste. Schwerer verletzt wurde dabei niemand. Auch in Niederösterreich und Salzburg hielten Unwetter die Einsatzkräfte auf Trab.

Van der Bellen und Steinmeier besuchen Jubiläums-"Jedermann"

Salzburg - Der 100. Geburtstag der Salzburger Festspiele zieht auch Staatsmänner nach Salzburg. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und sein deutscher Amtskollege Frank-Walter Steinmeier besuchen in Begleitung ihrer Ehefrauen am Abend den Jubiläums-"Jedermann" auf dem Domplatz. Van der Bellen bezeichnete es als "kleines Wunder", dass die Festspiele heuer trotz Corona stattfinden können. Von einer Darbietung der Wiener Philharmoniker am Nachmittag zeigte sich Van der Bellen beeindruckt.

Polizei im US-Staat Louisiana erschießt Afroamerikaner

Lafayette - Polizisten im südlichen US-Staat Louisiana haben einen fliehenden und offenbar mit einem Messer bewaffneten afroamerikanischen Verdächtigen erschossen. Die Polizei in der Stadt Lafayette habe zunächst erfolglos Taser eingesetzt, um Trayford P. zu stoppen, erklärte die Polizei am Samstag. Beamte hätten dann das Feuer eröffnet, als der 31-Jährige in einen kleinen Supermarkt fliehen wollte, hieß es. In den USA war es seit Ende Mai vielerorts wieder einmal zu Massenprotesten gegen Rassismus und Polizeigewalt gekommen.

Inoffiziell ältester Mann der Welt gestorben

Johannesburg - Der inoffiziell älteste Mann der Welt, Fredie Blom, ist mit 116 Jahren gestorben. "Noch vor zwei Wochen hat Opa Holz gehackt", sagte Andre Naidoo im Namen der Familie am Samstag. Doch innerhalb von drei Tagen sei er "von einem großen Mann zu einer schmalen Person" geworden und schließlich gestorben. Er sei eines natürlichen Todes gestorben, einen Zusammenhang mit dem Coronavirus gebe es nicht.

