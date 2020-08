Totales Chaos an Kärntner Grenze: 10 Stunden Wartezeit

Klagenfurt - Die seit Samstag geltende Verordnung zu den Grenzkontrollen bei der Einreise nach Österreich hat in der Nacht auf Sonntag für ein totales Chaos gesorgt. Beim Karawankentunnel mussten die heimreisenden Urlauber laut Polizei bis zu zehn Stunden auf die Abfertigung warten, auch beim Loibltunnel dauerte es sieben Stunden, bis die Grenze passiert war. Sonntagfrüh entschieden die Behörden, die strengen Kontrollen für Einreisende aus Slowenien zu lockern. Er werden nur noch stichprobenartige Kontrollen durchgeführt, teilte Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) mit.

Rechtsanwälte zweifeln an geplanter Corona-Novelle

Wien - Die geplante Novelle zum Corona-Gesetz sorgt bei vielen Rechtsanwälten für Zweifel: Hinterfragt wird insbesondere, ob dadurch die verfassungskonforme Umsetzung von Betretungsverboten ermöglicht wird. Die Differenzierung zwischen "bestimmten" und "öffentlichen" Orten dürfte nicht plausibel genug sein, sagte der Präsident der Anwaltskammer, Rupert Wolff, im Gespräch mit der APA.

Nawalny wurde vor möglicher Vergiftung lückenlos beschattet

Moskau/Berlin - Der prominente Kremlkritiker Alexej Nawalny ist laut einem Bericht vor seiner möglichen Vergiftung von den Behörden lückenlos beschattet worden. "Das Ausmaß der Überwachung überrascht mich überhaupt nicht, wir waren uns dessen bereits bewusst", schrieb seine Sprecherin Kira Jarmysch am Sonntag auf Twitter. "Aber es ist erstaunlich, dass sie nicht gezögert haben, allen davon zu erzählen." Sonntagabend wollen Nawalnys Mitarbeiter in ihrem Internetkanal Auskunft über die mögliche Vergiftung des Oppositionellen geben.

Aufruf zu Marsch gegen Lukaschenko in Weißrussland

Minsk - Zwei Wochen nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Weißrussland kommen die Gegner von Staatschef Alexander Lukaschenko zu einem neuen Marsch der Freiheit in Minsk zusammen. Der Beginn der Großkundgebung samt anschließendem Demonstrationszug ist für den frühen Sonntagnachmittag angesetzt. Erwartet werden trotz Regenwetters Zehntausende Menschen.

Auftakt zum Forum Alpbach - Kongress heuer vorwiegend online

Alpbach/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet am Sonntag am späten Nachmittag das diesjährige Europäische Forum Alpbach. Der seit 1945 existierende Kongress geht heuer Corona-bedingt neue Wege und findet vorwiegend online statt. Viele hochrangige Gäste wie etwa UNO-Generalsekretär Antonio Guterres wollen per Zuschaltung an dem auf zwölf Tage verkürzten Forum teilnehmen. Der Tiroltag bildet am Sonntag den Auftakt der Veranstaltungen. Um 17.00 Uhr beginnt dann die offizielle Eröffnung der bis 3. September dauernden Konferenz.

Tätersuche nach Angriff auf Präsident der jüdischen Gemeinde

Graz - Nach dem tätlichen Angriff auf den Präsidenten der jüdischen Gemeinde Graz, Elie Rosen, am Samstagabend in Graz sucht die Polizei nun fieberhaft nach dem unbekannten Täter. Er war vermutlich mit einem Baseballschläger auf Rosen losgegangen, als dieser ihn vor der Synagoge zur Rede stellen wollte, weil er einen Stein in der Hand gehabt hatte. Rosen war, als er sein Auto verlassen hatte, von dem Unbekannten mit einem Holzprügel angegriffen worden. Der Präsident flüchtete in letzter Sekunde zurück ins Auto.

Unwetter und Murenabgänge in Tirol und Salzburg

Innsbruck - Unwetter und Murenabgänge haben am Wochenende die Einsatzkräfte in Tirol und Salzburg in Atem gehalten. In Tirol kam es am Samstag zu zahlreichen Murenabgängen, die Aufräumarbeiten dauerten am Sonntag weiter an. In Tirol wurden mehrere Fahrzeuge eingeschlossen. Hunderte Personen saßen aufgrund von Straßensperren über Stunden fest. Auch in Salzburg waren die Feuerwehren im Dauereinsatz.

ISS-Crew verbringt Wochenende wegen Leck in Isolation

Washington - Die Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation ISS sind in die Isolation gegangen und verbringen ihr Wochenende im russischen Modul "Swesda". Auf diese Weise wollen der US-amerikanische Kommandant Christopher Cassidy und seine beiden russischen Kollegen Iwan Wagner und Anatoli Iwanischin gemeinsam mit der Bodencrew ein Sauerstoffleck aufspüren, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte.

