Totales Chaos an Kärntner Grenze: 10 Stunden Wartezeit

Klagenfurt - Die seit Samstag geltende Verordnung zu den Grenzkontrollen bei der Einreise nach Österreich hat in der Nacht auf Sonntag für ein totales Chaos gesorgt. Beim Karawankentunnel mussten die heimreisenden Urlauber laut Polizei bis zu zehn Stunden auf die Abfertigung warten, auch beim Loibltunnel dauerte es sieben Stunden, bis die Grenze passiert war. Sonntagfrüh entschieden die Behörden, die strengen Kontrollen für Einreisende aus Slowenien zu lockern. Im Laufe des Vormittags lösten sich die Staus langsam auf.

Rechtsanwälte zweifeln an geplanter Corona-Novelle

Wien - Die geplante Novelle zum Corona-Gesetz sorgt bei vielen Rechtsanwälten für Zweifel: Hinterfragt wird insbesondere, ob dadurch die verfassungskonforme Umsetzung von Betretungsverboten ermöglicht wird. Die Differenzierung zwischen "bestimmten" und "öffentlichen" Orten dürfte nicht plausibel genug sein, sagte der Präsident der Anwaltskammer, Rupert Wolff, im Gespräch mit der APA.

Nawalny wurde vor möglicher Vergiftung lückenlos beschattet

Moskau/Berlin - Der prominente Kremlkritiker Alexej Nawalny ist laut einem Bericht vor seiner möglichen Vergiftung von den Behörden lückenlos beschattet worden. "Das Ausmaß der Überwachung überrascht mich überhaupt nicht, wir waren uns dessen bereits bewusst", schrieb seine Sprecherin Kira Jarmysch am Sonntag auf Twitter. "Aber es ist erstaunlich, dass sie nicht gezögert haben, allen davon zu erzählen." Sonntagabend wollen Nawalnys Mitarbeiter in ihrem Internetkanal Auskunft über die mögliche Vergiftung des Oppositionellen geben.

Aufruf zu Marsch gegen Lukaschenko in Weißrussland

Minsk - Zwei Wochen nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Weißrussland kommen die Gegner von Staatschef Alexander Lukaschenko zu einem neuen Marsch der Freiheit in Minsk zusammen. Der Beginn der Großkundgebung samt anschließendem Demonstrationszug ist für den frühen Sonntagnachmittag angesetzt. Erwartet werden trotz Regenwetters Zehntausende Menschen.

191 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 in Österreich

Wien - Von Samstag auf Sonntag wurden laut Innenministerium in Österreich 191 bestätigte Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 registriert, 99 davon in Wien. Bisher gab es in Österreich 25.253 positive Testergebnisse. Mit aktuellem Stand (9.30 Uhr) sind österreichweit 732 Personen an den Folgen von Covid-19 verstorben, womit die Zahl der Toten gegenüber Samstag unverändert geblieben ist. Derzeit sind 2.963 aktive Fälle offiziell bekannt.

Zahlreiche Einsätze wegen Unwettern und Murenabgängen

Innsbruck - Unwetter und Murenabgänge haben am Wochenende die Einsatzkräfte in Österreich in Atem gehalten. In Tirol kam es am Samstag zu zahlreichen Murenabgängen, die Aufräumarbeiten dauerten am Sonntag weiter an. Auch in Salzburg, dem Burgenland, der Steiermark und Niederösterreich waren die Feuerwehren wegen Unwetterschäden im Dauereinsatz.

Diebstähle von sechs Ortstafeln in Oberösterreich offenbar geklärt

St. Ulrich bei Steyr/Garsten/Steyr - Die Diebstähle von sechs Ortstafeln im Bezirk Steyr-Land von Mitte Juni bis Anfang August 2020 dürften geklärt sein. Die Polizei hat einen Verdächtigen ausgeforscht. Der 20-Jährige gestand ein, die Diebstähle mit neun Freunden verübt zu haben. Die Namen der Komplizen nannte er nicht. Zwei Diebstähle von Ortstafeln in St. Ulrich und Sachbeschädigungen durch Graffiti hat er bestritten. Im Zeitraum vom 20. Juli bis zum 3. August waren etwa die Ortstafel "St. Ulrich" - Ende, die Ortstafel "Erdsegen" - Anfang, die Ortstafel "St. Ulrich" - Anfang und die Ortstafel "Kleinraming" - Anfang plötzlich verschwunden.

