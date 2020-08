Synagogen-Angriff: Grazer Polizei nahm Verdächtigen fest

Graz - Die Grazer Polizei hat am Sonntagabend bei der Fahndung im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Präsidenten der Jüdischen Gemeinde Graz einen Verdächtigen festgenommen. Ein Polizeisprecher bestätigte entsprechende Online-Medienberichte. Der Mann wird für sieben Delikte in Graz verantwortlich gemacht. Es geht um Sachbeschädigungen durch Steinwürfe und Schmieraktionen, unter anderem gegen die Synagoge Graz. Ersten Informationen aus dem Innenministerium zufolge zeigte sich der Mann geständig.

Forum Alpbach im Zeichen von Corona eröffnet

Alpbach/Wien - Keine Blasmusik, kein Schützenaufmarsch, keine Ehrensalven: Die 75. Auflage des Europäischen Forum Alpbach ist Sonntagabend Corona-bedingt gänzlich anders eröffnet worden - unter Sicherheitsauflagen und mit einer eineinhalbstündigen Auftaktveranstaltung im Kongresszentrum. Bundespräsident Alexander Van der Bellen nutzte seine Rede, um für eine gemeinsame, grünere europäische Zukunft zu werben. Das seit 1945 bestehende Forum Alpbach findet heuer vorwiegend online statt. Ab Montag ist der Fokus vor allem auf Gesundheitsthemen gerichtet.

Republikaner-Parteitag nominiert Trump als Kandidaten

Washington - Zweieinhalb Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA wollen die Republikaner US-Präsident Donald Trump offiziell zu ihrem Kandidaten küren. Zum Auftakt des Parteitags soll Trump (74) am Montag von den Delegierten in Charlotte (North Carolina) nominiert werden. Er erhofft sich von dem Parteitag auch Rückenwind für seinen Wahlkampf. In landesweiten Umfragen liegt Trump derzeit deutlich hinter seinem demokratischen Herausforderer, Ex-Vizepräsident Joe Biden (77).

Kilometerlange Menschenkette für Weißrussland in Litauen

Minsk - Hand in Hand für Freiheit im Nachbarland: In Litauen haben sich Zehntausende Menschen bei einer Protestaktion solidarisch mit den Demonstranten in Weißrussland gezeigt. Nach Vorbild des "Baltischen Wegs" von 1989 bildeten sie eine Menschenkette von der Hauptstadt Vilnius bis zum Ort Medininkai an der litauisch-weißrussischen Grenze. Rund 50.000 Menschen fassten sich nach Angaben der Veranstalter über die gut 30 Kilometer lange Strecke an den Händen - mit Mundschutz und meist auch mit Handschuhen.

Neue Runde von Syrien-Gesprächen in Genf beginnt

Genf - Bei der UNO in Genf beginnt nach einer neunmonatigen Corona-Zwangspause am Montag die dritte Runde der Syrien-Gespräche über eine neue Verfassung. Je 15 Vertreter von Regierung, Opposition und Zivilgesellschaft sollen mit der neuen Verfassung den Weg für eine politische Lösung des seit 2011 dauernden Bürgerkriegs erreichen, bei dem Hunderttausende ums Leben kamen. Millionen wurden vertrieben und das Land weitgehend zerstört. Die Vereinten Nationen begleiten den Prozess.

Erste Sommerschule startet in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Wien - Die erste Sommerschule startet am Montag für rund 12.200 Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. In den zweiwöchigen Kursen sollen an ausgewählten Volks- und Neuen Mittelschulen (NMS) sowie AHS-Unterstufen jene Kinder gefördert werden, die nach der Corona-bedingten wochenlangen Umstellung auf Fernunterricht besonderen Aufholbedarf in der Unterrichtssprache Deutsch haben. An zehn Vormittagen sollen sie in Kleingruppen an Projekten arbeiten und dabei ihre Deutschkenntnisse verbessern.

Reisewarnung für Balearen tritt in Kraft

Wien/Palma de Mallorca/Madrid - Um Mitternacht tritt seitens der österreichischen Behörden auch für die Balearischen Inseln in Spanien eine Reisewarnung in Kraft. Außerdem ist bei einer Einreise nach Österreich aus Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera - analog zu bisherigen Risikogebieten - ein negativer PCR-Test vorzulegen, der nicht älter als drei Tage sein darf. Ohne Test muss man sich in zehntägige Heimquarantäne begeben und dort innerhalb von 48 Stunden einen Corona-Test veranlassen. Ist dieser negativ, darf man die Quarantäne verlassen.

Netanyahu akzeptiert Kompromissvorschlag in Budgetstreit

Jerusalem - Angesichts einer drohenden Neuwahl in Israel hat Regierungschef Benjamin Netanyahu am Sonntag erklärt, er nehme einen Kompromissvorschlag im Budgetstreit innerhalb der Koalition an. Sollte ein Stichtag für eine Einigung bis Montagabend um Mitternacht (Ortszeit) nicht verschoben werden, käme es zur vierten Neuwahl binnen eineinhalb Jahren. "Dies ist eine Zeit für Einheit, nicht für Wahlen", sagte Netanyahu während einer überraschend angesetzten Pressekonferenz.

Wiener bei steirischer Klettertour tödlich verunglückt

Eisenerz - Ein 29 Jahre alter Wiener ist am Sonntag auf dem steirischen Hochblaser im Hochschwabgebiet bei Eisenerz tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war der Verunglückte ein erfahrener Bergsportler. Er war mit drei Freunden unterwegs, als er nach einer Rast nach hinten kippte und über einen steilen Abbruch abstürzte. Die Begleiter erlitten einen schweren Schock und mussten von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.

(Schluss) cg