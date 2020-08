Reisewarnung für die Balearen in Kraft getreten

Wien/Palma de Mallorca/Madrid - Um Mitternacht ist seitens der österreichischen Behörden auch für die Balearischen Inseln in Spanien eine Reisewarnung in Kraft getreten. Außerdem ist bei einer Einreise nach Österreich aus Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera - analog zu bisherigen Risikogebieten - ein negativer PCR-Test vorzulegen, der nicht älter als drei Tage sein darf. Für Festland-Spanien gelten Verordnungen bereits seit 10. August. Die Kanaren sind von den Maßnahmen weiterhin ausgenommen.

Verdächtiger nach Synagogen-Angriff in Graz festgenommen

Graz - Nach den Angriffen auf die jüdische Gemeinde in Graz hat die Polizei am Sonntagabend einen Verdächtigen festgenommen. Ein Polizeisprecher bestätigte auf APA-Anfrage entsprechende Online-Medienberichte. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) verkündete via Twitter, dass zwei Beamte den Verdächtigen festgenommen hätten. Der Mann wird für insgesamt sieben Delikte in Graz verantwortlich gemacht. Ersten Informationen zufolge zeigte sich der Mann geständig.

Sommerschule startet in Wien, Niederösterreich, Burgenland

Wien - Die erste Sommerschule startet am Montag für rund 12.200 Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. In den zweiwöchigen Kursen sollen an ausgewählten Volks- und Neuen Mittelschulen (NMS) sowie AHS-Unterstufen jene Kinder gefördert werden, die nach der Corona-bedingten wochenlangen Umstellung auf Fernunterricht besonderen Aufholbedarf in der Unterrichtssprache Deutsch haben.

Republikaner-Parteitag nominiert Trump als Kandidaten

Washington - Zweieinhalb Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA wollen die Republikaner US-Präsident Donald Trump offiziell zu ihrem Kandidaten küren. Zum Auftakt des Parteitags soll Trump (74) am Montag von den Delegierten in Charlotte im US-Staat North Carolina nominiert werden. Der Amtsinhaber erhofft sich von dem Parteitag auch Rückenwind für seinen Wahlkampf. In landesweiten Umfragen liegt Trump derzeit deutlich hinter seinem demokratischen Herausforderer, Ex-Vizepräsident Joe Biden.

Neue Runde von Syrien-Gesprächen in Genf beginnt

Genf - Bei der UNO in Genf beginnt nach einer neunmonatigen Corona-Zwangspause am Montag die dritte Runde der Syrien-Gespräche über eine neue Verfassung. Je 15 Vertreter von Regierung, Opposition und Zivilgesellschaft sollen mit der neuen Verfassung den Weg für eine politische Lösung des seit 2011 dauernden Bürgerkriegs erreichen, bei dem Hunderttausende ums Leben kamen. Die Vereinten Nationen begleiten den Prozess.

Demos gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen in Israel

Tel Aviv - In Israel haben sich tausende Menschen an einem Streik gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen beteiligt. Rund eine Stunde lang dauerte am Sonntag der Ausstand, "um gegen die wachsende Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Israel und die unzureichende Strafverfolgung zu protestieren", wie das Frauen-Kollektiv Bonot Alternativa mitteilte. Im ganzen Land fanden am Abend zudem Demonstrationen statt. Auslöser waren die schockierenden Berichte über eine Gruppenvergewaltigung.

Brände in Kalifornien breiten sich aus

San Francisco - Nach Unwettern mit mehr als 12.000 Blitzeinschlägen haben Brände im US-Staat Kalifornien bis Sonntag rund 5.300 Quadratkilometer Land verwüstet - eine Fläche rund 13 Mal so groß wie Wien. Die Einsatzkräfte schlugen neue Schneisen in die Wälder, um die Ausbreitung der Flammen zu verlangsamen, wie die Feuerwehr mitteilte. Dennoch konnten bisher nur wenige Brände unter Kontrolle gebracht werden. Mehr als 14.000 Feuerwehrleute sind derzeit im Einsatz.

(Schluss) apo