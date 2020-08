Trump zum republikanischen Präsidentschaftskandidaten gekürt

Washington - Zweieinhalb Monate vor der Wahl in den USA haben die Republikaner US-Präsident Donald Trump formell als ihren Kandidaten nominiert. Trump kam am Montag zum Auftakt des Parteitags in Charlotte im US-Staat North Carolina wie erwartet auf die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen. Trump trat danach überraschend persönlich beim Parteitag der Republikaner auf. In Hinblick auf die Wahl am 3. November sagte der 74-Jährige vor den Delegierten: "Das ist die wichtigste Wahl in der Geschichte unseres Landes."

Nawalny vermutlich vergiftet - Spätfolgen unklar

Omsk/Berlin - Ärzte der Berliner Charit� gehen davon aus, dass der Kremlkritiker Alexej Nawalny vergiftet wurde. Darauf wiesen klinische Befunde hin, sagte eine Klinik-Sprecherin am Montag. Der Gesundheitszustand Nawalnys sei ernst, es bestehe aber keine akute Lebensgefahr. Nawalny ist seit Jahren einer der bekanntesten Widersacher von Kremlchef Wladimir Putin und der führende Kopf der liberalen Opposition. Auf den Regierungskritiker hatte es schon mehrfach Anschläge gegeben.

Islamistisches Motiv bei Synagogen-Angriff in Graz

Graz - Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat nach den Angriffen auf die jüdische Gemeinde in Graz sowie dem tätlichen Angriff auf den Präsidenten der jüdischen Gemeinde, Elie Rosen, ein islamistisches Motiv des mutmaßlichen Täters bestätigt. Bei dem 31-Jährigen handle es sich um einen Flüchtling aus Syrien, der seit 2013 in Österreich ist. Als Reaktion werden nun alle Synagogen rund um die Uhr bewacht.

Nach Stau-Chaos: Kärntner Gesundheitsreferentin kontert Anschober

Klagenfurt/Wien - Die Kärntner Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) hat am Montag die Kritik des Gesundheitsministeriums gekontert, wonach Kärnten über die Details der Verordnung schon Mitte vergangener Woche informiert gewesen sei. Die neuen Inhalte der Verordnung seien bei der Videokonferenz der Gesundheitslandesräte nicht kommuniziert worden, so Prettner. Das Gesundheitsministerium versuche, "die Schuld für die Folgen der missglückten Bundesverordnung und das dadurch entstandene Stau-Chaos am Wochenende" Kärnten in die Schuhe zu schieben.

Womöglich erster Nachweis erneuter Corona-Infektion

Hongkong - Forscher der University of Hong Kong haben eigenen Angaben zufolge erstmals eine erneute Corona-Ansteckung bei einem bereits länger genesenen Patienten nachgewiesen. Die Uniklinik twitterte am Montag, dass Mikrobiologen weltweit erstmals einen solchen Fall dokumentiert hätten. Die Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass "Immunität nach einer natürlichen Infektion von kurzer Dauer sein kann".

Wohnhaus-Einsturz in Indien: Mindestens 70 Menschen vermisst

Mumbai (Bombay) - Beim Einsturz eines fünfstöckigen Wohnhauses in Indien sind vermutlich mehr als 70 Menschen verschüttet worden. 15 Menschen seien verletzt aus den Trümmern gerettet worden, erklärte die Polizei in der Stadt Mahad südlich von Mumbai am Montag. 70 weitere Bewohner würden unter den Schuttmassen vermutet. Rettungsteams mit Spürhunden suchten nach Überlebenden. Der Grund für den Einsturz des Hauses mit 47 Wohnungen war zunächst unklar. In Indien kommt es in der Monsun-Saison von Juni bis September aber immer wieder zu derartigen Unglücken, weil die Dächer und marode Gebäude den Regenmassen nicht standhalten.

