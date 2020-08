EU fordert "unabhängige" Untersuchung im Fall Nawalny

Omsk/Berlin - Im Fall des mutmaßlich vergifteten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny fordert die EU von Russland eine "unabhängige und transparente Untersuchung". Die Europäische Union verurteile schärfstens den mutmaßlichen "Angriff auf Nawalnys Leben", erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montagabend in Brüssel. Die Berliner Klinik Charit�, wo der prominente Kritiker von Russlands Präsident Wladimir Putin behandelt wird, geht nach eingehender Untersuchung von einer Vergiftung aus.

Republikaner-Parteitag schürt Angst vor Bidens Demokraten

Washington - Nach der Nominierung von US-Präsident Donald Trump als Kandidaten für die Wahl im November haben die Republikaner bei ihrem Parteitag Angst vor einem Sieg des Demokraten Joe Biden geschürt. Redner warnten am Montag davor, dass die Demokraten den Sozialismus einführen, die Amerikaner entwaffnen und der Polizei die Finanzierung entziehen würden - nichts davon ist eine Forderung der Demokraten. Zugleich wurden die Errungenschaften Trumps in seiner ersten Amtszeit und ausdrücklich auch sein Krisenmanagement während der Corona-Pandemie gelobt.

Rendi-Wagner sieht breite SPÖ-Mehrheit für Vier-Tage-Woche

Wien - SPÖ-Obfrau Pamela Rendi-Wagner hat ihre Forderung nach einer Vier-Tage-Woche ein weiteres Mal verteidigt. Es gebe eine breite Mehrheit in der Partei, die sowohl dafür, als auch für die Einführung eines 1.700-Euro-Mindestlohns stehen würden, sagte sie am Montag im ORF-"Sommergespräch". Parteiinterne Kritiker, wie Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, rufe sie "öfter als ihm lieb ist" an. Dass sie als angesehene Epidemiologin von der Regierung nicht mehr in das Krisenmanagement zur Corona-Pandemie eingebunden wird, ärgert sie nicht wirklich.

Mattersburg-Bank - Auch Ex-Vorständin Klikovits geständig

Mattersburg - In der Causa um die Commerzialbank Mattersburg ist nun auch die Ex-Vorständin Franziska Klikovits geständig, berichtete der ORF Burgenland aus dem Vernehmungsprotokoll der Bankmanagerin. Ex-Bankchef Martin Pucher und Klikovits seien wohl schon länger ein eingespieltes Team gewesen. Persönlich habe sie sich aber nicht bereichert, berichtete das ORF-Radio am Dienstag.

Serbischer Ex-General Mladic erneut vor UNO-Tribunal

Den Haag - Mehr als 25 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica muss sich erneut einer der Hauptverantwortlichen, der serbische Ex-General Ratko Mladic, den Richtern stellen. Vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag beginnt am Dienstag der Berufungsprozess gegen den 77-Jährigen. In erster Instanz war Mladic 2017 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. 1995 hatte der General mit seinen Truppen die UNO-Schutzzone Srebrenica überrannt. Anschließend ermordeten seine Einheiten mehr als 8.000 bosnisch-muslimische Männer und Buben.

Zusammenstöße bei Protesten gegen Polizeigewalt in Wisconsin

Madison (Wisconsin) - Bei Protesten nach der Verletzung eines Afroamerikaners durch Polizeikugeln ist es im US-Bundesstaat Wisconsin am zweiten Abend in Folge zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Die Sicherheitskräfte setzten am Montag Tränengas gegen Protestierende ein, die sich in der Stadt Kenosha vor einem Gerichtsgebäude versammelt hatten. Die Demonstranten hatten sich über eine nächtliche Ausgangssperre hinweggesetzt.

Corona bestimmt Leben der Österreicher seit sechs Monaten

Wien - Am 25. Februar, vor genau einem halben Jahr, ist das neuartige Coronavirus erstmals offiziell in Österreich nachgewiesen worden: Eine in Innsbruck arbeitende Italienerin und ihr Bekannter waren die ersten Fälle. Über 700 Menschen starben seither mit SARS-CoV-2, 25.000 wurden positiv getestet. Sechs Monate später bleibt das Virus weiterhin eine Herausforderung für das Land und seine Menschen.

US-Feuerwehr macht Fortschritte gegen Waldbrände

San Francisco - Etwas kühlere Temperaturen nach einer Hitzewelle kommen den über 14.000 Feuerwehrleuten in Kalifornien beim Kampf gegen Waldbrände zur Hilfe. Am Montag machten die Einsatzkräfte gegen 17 Großfeuer in dem US-Westküstenstaat Fortschritte. Das sogenannte LNU-Lightning-Complex-Feuer in der Weinregion Napa Valley nördlich von San Francisco war am Montagabend zu einem Viertel eingedämmt. Doch der Schaden ist groß - alleine in dieser Region verkohlten die Flammen eine Fläche von mehr als 1.400 Quadratkilometern Land.

