Oberösterreich lockert strenge Maskenpflicht ab Freitag

Linz - Ab Freitag gelten auch in Oberösterreich die Bundesvorgaben zum verpflichtenden Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Damit wird zum Start des Corona-Ampelsystems kommende Woche eine österreichweit einheitliche Regelung geschaffen. Das Land habe sich dazu nach Prüfung durch seine Experten entschlossen, verkündete Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Mittwoch. Die strengeren Vorschriften in Oberösterreich, wonach eine Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Räumen, Geschäften und Lokalen bestand, galten seit 9. Juli.

5,9 Mio. Euro an Coronastrafen verhängt - viele Anfechtungen

Wien - In Österreich sind seit Beginn der Coronakrise aufgrund des Covid-Maßnahmengesetzes und des Epidemiegesetzes bisher 27.815 Anzeigen erstattet worden. Das ergab eine parlamentarische Anfragenserie der NEOS. Insgesamt wurden demnach Geldstrafen in Höhe von fast 5,9 Millionen Euro verhängt. Nicht zuletzt wegen der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, dass etwa Teile der Verordnung zu den Ausgangsbeschränkungen rechtswidrig gewesen sind, legten mehr als 10.000 Betroffene Rechtsmittel ein - etwa die Hälfte war damit bisher erfolgreich.

Terror-Prozess in Klagenfurt: Neun Jahre Haft für Angeklagten

Klagenfurt - Ein 41-jähriger Libanese ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen krimineller Organisation, terroristischer Vereinigung und Ausbildung für terroristische Zwecke zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Dem Mann war vorgeworfen worden, Mitglied der Hisbollah gewesen zu sein und dort auch Mitglieder angeworben und ausgebildet zu haben. Laut Anklage war der 41-Jährige zeitweise Kommandant einer 60-köpfigen Einheit, die an der Grenze zu Syrien gekämpft haben soll.

Zwei Menschen bei Protesten in US-Stadt Kenosha erschossen

Kenosha (Wisconsin) - Bei den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt im US-Staat Wisconsin sind zwei Menschen erschossen worden. Ein weiterer Mensch sei am Dienstagabend bei Zusammenstößen verschiedener Gruppen in der US-Stadt Kenosha verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ermittelt wird Medienberichten zufolge, ob die Schüsse im Zusammenhang mit der Anwesenheit bewaffneter, weißer Milizen in der Stadt standen.

100 Tote durch Sturzfluten in Afghanistan

Kabul - Die Zahl der Toten nach heftigen Sturzfluten in Afghanistan ist auf mindestens 100 gestiegen. Zudem gebe es 250 Verletzte, teilte der Chef der nationalen Katastrophenschutzbehörde, Ghulam Bahauddin, am Mittwoch mit. Die Rettungsarbeiten dauerten an, es gebe nicht genug Bagger für die Bergungsarbeiten. Bewohner in der Provinz Parwan nördlich der afghanischen Hauptstadt Kabul waren mitten in der Nacht von plötzlichen Überschwemmungen überrascht worden. Zahlreiche Häuser wurden zerstört.

Anklage bekräftigt Vorwurf des Völkermords gegen Mladic

Den Haag - Im Berufungsverfahren gegen den serbischen Ex-General Ratko Mladic hat die Anklage die Schuld des Angeklagten für den Völkermord von Srebrenica bekräftigt. "Mladic hatte die Befehlsgewalt", sagte Anklägerin Laurel Baig am Mittwoch vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. In erster Instanz war der heute 77 Jahre alte Mladic wegen des Völkermordes, Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Bosnienkrieg zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Urteil fechtet er nun in der letzten Instanz an.

Ibiza-Video: Strache fühlt sich rehabilitiert und kündigt Klagen an

Wien - Heinz-Christian Strache fühlt sich durch die von ihm bzw. seinem Anwalt veröffentlichten Transkriptionen zum Ibiza-Video voll rehabilitiert. Der Ibiza-Fall habe sich damit "in Luft aufgelöst", sagte er Mittwoch in einer Pressekonferenz und kündigte rechtliche Schritte sowie die Anrufung des Presserates an. Strache fühlt sich als Opfer eines "im wahrsten Sinn des Wortes Politthrillers" und spricht von einem "politisch motivierten Komplott", um ihn politisch zu vernichten.

Vergrößertes Wiener Sigmund Freud Museum vor Wiederöffnung

Wien - Das Sigmund Freud Museum öffnet nach einer 18-monatigen Renovierungs- und Umbauphase am Samstag wieder seine Pforten. Die Ausstellungsfläche in der Berggasse 19 in Wien-Alsergrund wurde von 280 auf 550 Quadratmeter vergrößert. Dadurch sind nun erstmals alle Privat- und Ordinationsräume des Begründers der Psychoanalyse öffentlich zugänglich, schilderte Direktorin Monika Pessler am Mittwoch. Im Zuge der knapp vier Mio. Euro teuren Erweiterung wurden gleich drei neue Dauerausstellungen konzipiert.

(Schluss) cg