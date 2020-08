Oberösterreich lockert strenge Maskenpflicht ab Freitag

Linz - Ab Freitag gelten auch in Oberösterreich die Bundesvorgaben zum verpflichtenden Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Damit wird zum Start des Corona-Ampelsystems kommende Woche eine österreichweit einheitliche Regelung geschaffen. Das Land habe sich dazu nach Prüfung durch seine Experten entschlossen, verkündete Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Mittwoch. Die strengeren Vorschriften in Oberösterreich, wonach eine Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Räumen, Geschäften und Lokalen bestand, galten seit 9. Juli.

5,9 Mio. Euro an Coronastrafen verhängt - viele Anfechtungen

Wien - In Österreich sind seit Beginn der Coronakrise aufgrund des Covid-Maßnahmengesetzes und des Epidemiegesetzes bisher 27.815 Anzeigen erstattet worden. Das ergab eine parlamentarische Anfragenserie der NEOS. Insgesamt wurden demnach Geldstrafen in Höhe von fast 5,9 Millionen Euro verhängt. Nicht zuletzt wegen der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, dass etwa Teile der Verordnung zu den Ausgangsbeschränkungen rechtswidrig gewesen sind, legten mehr als 10.000 Betroffene Rechtsmittel ein - etwa die Hälfte war damit bisher erfolgreich.

Zwei Menschen bei Protesten in US-Stadt Kenosha erschossen

Kenosha (Wisconsin) - Bei den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt im US-Staat Wisconsin sind zwei Menschen erschossen worden. Ein weiterer Mensch sei am Dienstagabend bei Zusammenstößen verschiedener Gruppen in der US-Stadt Kenosha verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ermittelt wird Medienberichten zufolge, ob die Schüsse im Zusammenhang mit der Anwesenheit bewaffneter, weißer Milizen in der Stadt standen.

Forderungen nach Aufklärung im Fall Nawalny werden lauter

Berlin/Moskau - Rund eine Woche nach der mutmaßlichen Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny wächst der Druck auf die russischen Behörden, die Umstände aufzuklären. "Was wir jetzt brauchen, ist eine transparente Ermittlung, um herauszufinden, was passiert ist", sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch in Berlin. Der britische Premierminister Boris Johnson forderte: "Die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden." Der Kreml hofft unterdessen, dass der Fall Nawalny die ohnehin schon angespannten Beziehungen zum Westen nicht weiter belastet.

Nobelpreisträgerin Alexijewitsch warnt in Minsk vor Blutvergießen

Minsk - Die Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch hat mit Blick auf die Massenproteste in Weißrussland vor einem Blutvergießen gewarnt. "Gott bewahre, dass Blut vergossen wird", sagte die 72-Jährige am Mittwoch vor einer Vernehmung durch Ermittler des Machtapparats des umstrittenen Staatschefs Alexander Lukaschenko. Die Schriftstellerin rief in Minsk zum Zusammenhalt des Volkes und zum friedlichen Widerstand gegen Lukaschenko auf.

Verdächtige Atom-Standorte: Iran und IAEA einigen sich

Wien - Der Iran und die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) haben ihren Streit um die Inspektion von zwei angeblich geheimen Atom-Standorten beigelegt. Beide Seiten hätten sich nach intensiven Beratungen darauf geeinigt, dass Teheran den Inspektoren aus Wien den Zugang einräume, teilten IAEA-Chef Rafael Grossi und Irans Atom-Chef Ali-Akbar Salehi in einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch mit. An den beiden Standorten in Teheran und Isfahan soll der Iran nukleares Material aufbewahrt haben.

Hurrikan "Laura" dürfte laut US-Meteorologen Stärke vier erreichen

Washington - Der Hurrikan "Laura", der sich über dem Golf von Mexiko auf die US-Küste zubewegt, gewinnt weiter an Stärke. US-Meteorologen erwarten, dass der Wirbelsturm rasch die Stärke vier von fünf erreicht und damit ein extrem gefährlicher Hurrikan wird, wie aus einem Tweet des Nationalen Hurrikanzentrums (NHC) am Mittwoch hervorging. Die US-Klimabehörde NOAA rechnet indes damit, dass 2020 ein Rekordjahr für Wirbelstürme werden könnte. Erwartet werden 19 bis 25 Stürme.

Einzelner Blitz tötete im Salzburger Pongau 16 Rinder

Untertauern - Im Bereich der Gnadenalm im Gemeindegebiet von Untertauern (Pongau) hat in den vergangenen Tagen ein einziger Blitz 16 Rinder getötet. Das hat die zuständige Amtstierärztin am Mittwoch bei einem Lokalaugenschein eindeutig festgestellt, berichtete das Land Salzburg. Wann der Vorfall genau passiert ist, stand zunächst nicht fest. Die Tiere waren über den Sommer auf der Alm und gehörten zwei Bauern. Die toten Rinder werden nun mit dem Hubschrauber geborgen.

