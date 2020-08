Generalprobe der Corona-Ampel vor Echtbetrieb am 4. September

Wien - Am Donnerstag erfolgt die - nicht medienöffentliche - Generalprobe für die Corona-Ampel, mit der ab 4. September regionale Vorgehensweisen gegen Covid-19 fixiert werden. Über ein vierstufiges System ausgehend von Grün (niedriges Risiko), Gelb, Orange bis Rot (sehr hohes Risiko) sollen dann ab dem Freitag vor Schulbeginn in Ostösterreich die Farben samt jeweiligen Maßnahmen online gehen.

Kurz erwartet Rückkehr zur Normalität bis Sommer 2021

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) rechnet in Sachen Corona-Pandemie in Österreich mit einer Rückkehr zur Normalität bis zum Sommer 2021. Zuvor aber erwartet der Regierungschef schwierige Monate im bevorstehenden Herbst und Winter. Diese Einschätzung wird er am Freitag bei seiner Erklärung im Kanzleramt darlegen, hieß es vorab aus dem Kanzleramt. Der ÖVP-Obmann wird darauf hinweisen, dass die Pandemie voraussichtlich kürzer dauern werde, als viele Experten ursprünglich angenommen haben, hieß es aus dem Kanzleramt in einem Statement gegenüber der APA.

US-Vize Pence nimmt Nominierung für zweite Amtszeit an

Washington/Baltimore (Maryland) - Am dritten Tag des Parteitags der US-Republikaner hat der amtierende Vizepräsident Mike Pence die Nominierung als Vizepräsidentschaftskandidat der Republikaner für die Wahl im November angenommen. "Ich akzeptiere demütig, für das Amt des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten zu kandidieren", sagte Pence in seiner Ansprache vom historischen Fort McHenry in Baltimore am späten Mittwoch. US-Präsident Donald Trump hält in der Nacht auf Freitag im Weißen Haus seine Nominierungsrede für die Wahl am 3. November.

Verletzter Afroamerikaner in Kenosha hatte Messer im Auto

Kenosha (Wisconsin) - Der von Schüssen in den Rücken bei einem Polizeieinsatz schwer verletzte Afroamerikaner in der Stadt Kenosha hat laut Ermittlungsbehörden ein Messer in seinem Auto gehabt. Das Messer sei auf dem Boden der Fahrerseite sichergestellt worden, sagte der Generalstaatsanwalt von Wisconsin, Joshua Kaul. Indes stationiert die US-Regierung wegen der Proteste Nationalgardisten in Kenosha. Rund 1.000 Soldaten der Nationalgarde und über 200 Strafverfolgungsbeamte, darunter Agenten des FBI, sind nun auf dem Weg in die Stadt.

Christchurch-Attentäter zu lebenslanger Haft verurteilt

Christchurch - Der Attentäter von Christchurch muss für den Rest seines Lebens in Haft. Richter Cameron Mander verurteilte den 29-jährigen Rechtsextremisten aus Australien am Donnerstag zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung. Er kam damit auch der Forderung der Staatsanwaltschaft nach. Ein solches Strafmaß hat es in Neuseeland bisher noch nie gegeben. Brenton Tarrant hatte im März 2019 zwei Moscheen in Neuseeland angegriffen und 51 Menschen getötet.

Konfrontation zwischen Soldaten der USA und Russlands in Syrien

Washington - In Syrien ist es zu einer Konfrontation zwischen russischen und US-Militärs gekommen. Der Nationale Sicherheitsrat in Washington teilte mit, dass dabei am Mittwoch mehrere US-Soldaten verletzt worden seien. Zu den Verletzungen sei es gekommen, als im Nordosten des Bürgerkriegslandes ein russisches Militärfahrzeug einen US-Geländewagen gerammt habe. Die US-Militärs hätten sich daraufhin zurückgezogen. Videos des Vorfalls zeigen offenbar russische Truppentransporter und Kampfhubschrauber dabei, wie sie US-Militärfahrzeuge einkreisen und aus der Zone zu verdrängen versuchen.

Integrationsministerin Raab will Antisemitismus gegensteuern

Wien - Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) plant nach den judenfeindlichen Angriffen in Graz eine "Offensive gegen Antisemitismus unter Zuwanderern und Flüchtlingen". Ab September will die Ministerin mehrere Maßnahmen starten. So soll es eine eigene verpflichtende Unterrichtseinheit "Antisemitismus" in den Integrationskursen des ÖIF für Flüchtlinge geben, teilte Raab der APA mit.

Polizeigewalt: Historischer Spiele-Boykott im US-Sport

USA/Orlando (Florida) - Am Jahrestag des ersten Anti-Rassismus-Protests von Football-Spieler Colin Kaepernick haben US-Sportler ihre Wut und Enttäuschung über die Polizeigewalt im Land deutlich gemacht wie nie zuvor. Ausgelöst von einem historischen Playoff-Boykott der Milwaukee Bucks verzichteten am Mittwoch (Ortszeit) Teams und Spieler in den Basketballligen NBA und WNBA sowie im Baseball und Football auf ihre Wettkämpfe. Die jüngste Gewalttat von Polizisten gegen einen Afroamerikaner am Wochenende in Kenosha hatte viele Sportler ein weiteres Mal schwer getroffen.

