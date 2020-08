Christchurch-Attentäter zu lebenslanger Haft verurteilt

Christchurch - Der Attentäter von Christchurch muss für den Rest seines Lebens in Haft. Richter Cameron Mander verurteilte den 29-jährigen Rechtsextremisten aus Australien am Donnerstag zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung. Er kam damit auch der Forderung der Staatsanwaltschaft nach. Ein solches Strafmaß hat es in Neuseeland bisher noch nie gegeben. Brenton Tarrant hatte im März 2019 zwei Moscheen in Neuseeland angegriffen und 51 Menschen getötet.

Protest nach Schüssen in Wisconsin weitet sich aus

Kenosha (Wisconsin) - Die Schüsse eines Polizisten in den Rücken eines Afroamerikaners stürzen die USA tiefer in die Kontroverse um Rassismus und Polizeigewalt. Als Zeichen eines außergewöhnlichen Protests weigerte sich das Basketball-Team Milwaukee Bucks, ein NBA-Playoff-Spiel zu bestreiten. Präsident Donald Trump entsandte indes Einheiten der Nationalgarde in die Stadt Kenosha. Dort war der 29-jährige Jacob Blake am Sonntag von sieben Polizeikugeln schwer verletzt worden war.

US-Vize Pence nimmt Nominierung für zweite Amtszeit an

Washington/Baltimore (Maryland) - Am dritten Tag des Parteitags der US-Republikaner hat der amtierende Vizepräsident Mike Pence die Nominierung als Vizepräsidentschaftskandidat der Republikaner für die Wahl im November angenommen. "Ich akzeptiere demütig, für das Amt des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten zu kandidieren", sagte Pence in seiner Ansprache vom historischen Fort McHenry in Baltimore am späten Mittwoch. US-Präsident Donald Trump hält in der Nacht auf Freitag im Weißen Haus seine Nominierungsrede für die Wahl am 3. November.

Konfrontation zwischen Soldaten der USA und Russlands in Syrien

Washington - In Syrien ist es zu einer Konfrontation zwischen russischen und US-Militärs gekommen. Der Nationale Sicherheitsrat in Washington teilte mit, dass dabei am Mittwoch mehrere US-Soldaten verletzt worden seien. Zu den Verletzungen sei es gekommen, als im Nordosten des Bürgerkriegslandes ein russisches Militärfahrzeug einen US-Geländewagen gerammt habe. Die US-Militärs hätten sich daraufhin zurückgezogen. Videos des Vorfalls zeigen offenbar russische Truppentransporter und Kampfhubschrauber dabei, wie sie US-Militärfahrzeuge einkreisen und aus der Zone zu verdrängen versuchen.

Generalprobe der Corona-Ampel vor Echtbetrieb am 4. September

Wien - Am Donnerstag erfolgt die - nicht medienöffentliche - Generalprobe für die Corona-Ampel, mit der ab 4. September regionale Vorgehensweisen gegen Covid-19 fixiert werden. Über ein vierstufiges System ausgehend von Grün (niedriges Risiko), Gelb, Orange bis Rot (sehr hohes Risiko) sollen dann ab dem Freitag vor Schulbeginn in Ostösterreich die Farben samt jeweiligen Maßnahmen online gehen.

Kurz erwartet Rückkehr zur Normalität bis Sommer 2021

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) rechnet in Sachen Corona-Pandemie in Österreich mit einer Rückkehr zur Normalität bis zum Sommer 2021. Zuvor aber erwartet der Regierungschef schwierige Monate im bevorstehenden Herbst und Winter. Diese Einschätzung wird er am Freitag bei seiner Erklärung im Kanzleramt darlegen, hieß es vorab aus dem Kanzleramt. Der ÖVP-Obmann wird darauf hinweisen, dass die Pandemie voraussichtlich kürzer dauern werde, als viele Experten ursprünglich angenommen haben, hieß es aus dem Kanzleramt in einem Statement gegenüber der APA.

Corona-Sonderbetreuungszeit soll verlängert werden

Wien - Die im Corona-Lockdown angebotene Sonderbetreuungszeit für Eltern soll verlängert werden - und zwar bis Ende Februar 2021. Das plant Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Eigentlich würde die Maßnahme Ende September auslaufen. Das bestehende Modell sieht vor, dass Arbeitnehmer drei Wochen freinehmen können, wenn sie wegen Schul-und Kindergartenschließungen keine Möglichkeit zur Betreuung von Kindern oder Behinderten haben. Ein Drittel der Lohnkosten übernimmt in diesem Fall der Staat.

Königspinguin-Küken im Tiergarten Schönbrunn

Wien - Der Tiergarten Schönbrunn freut sich über ein Königspinguin-Küken. Dieses kam am 16. Juli zur Welt. Zum dritten Mal bekam das Königspinguin-Pärchen im Tiergarten Schönbrunn Nachwuchs. Bereits 2017 und 2018 kam jeweils ein Küken zur Welt. Das Ältere watschelt mittlerweile, vermittelt vom Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP), durch den Zoo Wuppertal, berichtete der Tiergarten am Donnerstag. Der Königspinguin ist nach dem Kaiserpinguin die zweitgrößte Pinguin-Art. Er brütet auf subantarktischen Inseln und gilt noch nicht als gefährdet.

(Schluss) cg/rop