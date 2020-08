Fast 400 bestätigte Corona-Infektionen binnen 24 Stunden

Wien - In Österreich wurden binnen 24 Stunden 395 Neuinfektionen durch SARS-CoV-2 per Test festgestellt. Dies gab das Innenministerium Samstagvormittag bekannt. Am Tag davor waren es 229 Infektionen gewesen. Bisher gab es in Österreich 26.985 positive Testergebnisse. Mit aktuellem Stand sind österreichweit 733 Personen an Covid-19 gestorben.

Weltweit bereits über 24,6 Millionen Corona-Infektionen

Washington/Brasilia/Buenos Aires - Weltweit haben sich bereits mehr als 24,6 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Rund 833.000 Menschen sind demnach in Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen gestorben. Die mit Abstand meisten Infektionen verzeichnen weiterhin die USA, gefolgt von Brasilien und Indien. In den USA wurden binnen 24 Stunden mehr als 47.000 Neuinfektionen registriert.

Frauen planen großen Marsch gegen Lukaschenko

Minsk - Trotz scharfer Demonstrationsverbote in Weißrussland haben Gegner des umstrittenen Staatschefs Alexander Lukaschenko zu einem breiten Protest von Frauen gegen "Europas letzten Diktator" aufgerufen. Ziel der Aktion am Samstagnachmittag sei es, die Freilassung von Gefangenen zu erreichen, die Polizeigewalt strafrechtlich verfolgen zu lassen und Neuwahlen zu erwirken, hieß es in dem Aufruf.

Demonstration gegen Corona-Politik in Berlin doch erlaubt

Berlin - Der umstrittene Demonstrationszug sowie die Kundgebung gegen die Corona-Politik können am Samstag in Berlin stattfinden. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg bestätigte am Samstag in zweiter Instanz, dass das Verbot der Berliner Polizei keinen Bestand hat. Diese Entscheidung ist nun rechtskräftig. Die Polizei bereitete sich mit rund 3.000 Kräften auf einen großen Einsatz am Wochenende vor.

Devotes System im Skandalinstitut in Mattersburg

Wien/Mattersburg/Eisenstadt - Praktisch täglich kommen neue, erschreckende Details im Skandal bei der Mattersburger Commerzialbank ans Licht. Mehrere Medien berichteten am Wochenende Einzelheiten aus Zeugeneinvernahmen von Bankmitarbeitern, die durchaus an ein Drehbuch für einen Hollywood-Thriller erinnern, aber doch der heimischen Realität entstammen. Demnach gab es etwa laut "Standard" in der Bank keine Vorstandssitzungen. Laut ORF-Radio- und Fernseh-Berichten herrschte in der Bank ein devotes System.

Ibiza-Affäre - Vorhabensbericht zu parteinahen Vereinen

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat einen Teil ihrer Ermittlungen zur Ibiza-Affäre abgeschlossen: Im Zusammenhang mit den Erhebungen zu parteinahen Vereinen und der Frage, ob diese zur Verschleierung von Parteispenden gedient haben, wurde laut einem WKStA-Sprecher ein Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft Wien übermittelt, so das "profil". Damit dürfte die Entscheidung bevorstehen, ob Anklage erhoben wird oder nicht. In Folge der Ibiza-Affäre nahmen die Ermittler sechs mutmaßlich FPÖ-nahe, fünf ÖVP-nahe und zwei SPÖ-nahe Vereine unter die Lupe.

USA: Erster bekannter Fall von wiederholter Corona-Infektion

Washington - Wissenschafter haben einer Studie zufolge eine erneute Corona-Infektion eines bereits seit längerem genesenen Patienten in den USA nachgewiesen. Dies zeige, dass die Immunität nach einer Infektion nicht absolut sei und Mehrfachansteckungen möglich seien, hieß es in der Studie. Zudem sei die zweite Erkrankung des Patienten schwerer ausgefallen als die erste. Zuletzt hatten bereits Forscher in Hongkong, Belgien und den Niederlanden von dokumentierten Fällen erneuter Infektionen berichtet.

Musk zeigte Prototypen für Gehirn-Smartphone-Verbindung

Washington - Tech-Milliardär Elon Musk macht Fortschritte bei seinem Plan, eine elektronische Verbindung zum menschlichen Gehirn zu schaffen. Musk präsentierte am Freitag den Prototypen eines Geräts seiner Firma Neurolink, das Informationen zwischen Neuronen und einem Smartphone übermitteln kann. Es hat in etwa die Fläche einer Münze und soll im Schädel positioniert werden. Bei Schweinen wurden die Geräte bereits implantiert. Musk und Neurolink sehen potenzielle Anwendungsbereiche für die Technologie beim Menschen etwa bei der Bekämpfung von Schmerzen oder Sehstörungen.

(Schluss) apo