Fast 400 bestätigte Corona-Infektionen binnen 24 Stunden

Wien - In Österreich wurden binnen 24 Stunden 395 Neuinfektionen durch SARS-CoV-2 per Test festgestellt. Dies gab das Innenministerium Samstagvormittag bekannt. Am Tag davor waren es 229 Infektionen gewesen. Bisher gab es in Österreich 26.985 positive Testergebnisse. Mit aktuellem Stand sind österreichweit 733 Personen an Covid-19 gestorben.

Weltweit bereits über 24,6 Millionen Corona-Infektionen

Washington/Brasilia/Buenos Aires - Weltweit haben sich bereits mehr als 24,6 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Rund 833.000 Menschen sind demnach in Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen gestorben. Die mit Abstand meisten Infektionen verzeichnen weiterhin die USA, gefolgt von Brasilien und Indien. In den USA wurden binnen 24 Stunden mehr als 47.000 Neuinfektionen registriert.

Frauen planen großen Marsch gegen Lukaschenko

Minsk - Trotz scharfer Demonstrationsverbote in Weißrussland haben Gegner des umstrittenen Staatschefs Alexander Lukaschenko zu einem breiten Protest von Frauen gegen "Europas letzten Diktator" aufgerufen. Ziel der Aktion am Samstagnachmittag sei es, die Freilassung von Gefangenen zu erreichen, die Polizeigewalt strafrechtlich verfolgen zu lassen und Neuwahlen zu erwirken, hieß es in dem Aufruf. Der Protest läuft unter dem Namen "Große Parade der weiblichen Friedenstruppen".

Auftakt der Demonstration in Berlin

Berlin - In Berlin haben sich auf der Straße Unter den Linden am Samstagvormittag bereits rund 1.000 Teilnehmer für eine größere Demonstration gegen die Corona-Politik versammelt. Von dort soll ein Aufzug mit Protestierern durch Berlin ziehen zum Tiergarten und bis zur Straße des 17. Juni. Eine riesige Deutschlandflagge war auf dem Boden vor dem Brandenburger Tor ausgelegt. Zu sehen waren auch Fahnen im Stil der bei Rechtsextremisten beliebten Reichskriegsflagge. Die Berliner Polizei bereitete sich auf einen Großeinsatz vor.

Präsident der Emirate hob Boykott Israels per Dekret auf

Jerusalem/Abu Dhabi - Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Scheich Khalifa bin Said al-Nahjan, hat den Boykott Israels formell mit einem Dekret aufgehoben. Auch bisher geltende Strafen im Zusammenhang mit dem Boykott würden abgeschafft, teilte die staatliche Nachrichtenagentur WAM mit. Die beiden Länder hatten Mitte August überraschend eine Normalisierung ihrer Beziehungen angekündigt. Die VAE hatten Beziehungen und Geschäfte mit israelischen Staatsbürgern und Unternehmen in einem Gesetz von 1972 untersagt.

Rechtsextreme Straftaten im ersten Halbjahr leicht rückläufig

Wien - Die rechtsextremen Straftaten sind im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Das ergab eine Anfragebeantwortung von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an die SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur, Sabine Schatz, die der APA vorliegt. Demnach gab es im heurigen ersten Halbjahr 253 rechtsextreme Tathandlungen, im Vorjahresvergleichszeitraum 304. Einen leichten Anstieg gibt es bei rassistischen Tathandlungen (von 39 auf 42), wobei zwei Drittel dieser Straftaten im Internet gesetzt wurden.

Devotes System im Skandalinstitut in Mattersburg

Wien/Mattersburg/Eisenstadt - Praktisch täglich kommen neue, erschreckende Details im Skandal bei der Mattersburger Commerzialbank ans Licht. Mehrere Medien berichteten am Wochenende Einzelheiten aus Zeugeneinvernahmen von Bankmitarbeitern, die durchaus an ein Drehbuch für einen Hollywood-Thriller erinnern, aber doch der heimischen Realität entstammen. Demnach gab es etwa laut "Standard" in der Bank keine Vorstandssitzungen. Laut ORF-Radio- und Fernseh-Berichten herrschte in der Bank ein devotes System.

