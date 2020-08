Fast 400 bestätigte Corona-Infektionen binnen 24 Stunden

Wien - In Österreich wurden binnen 24 Stunden 395 Neuinfektionen durch SARS-CoV-2 per Test festgestellt. Dies gab das Innenministerium Samstagvormittag bekannt. Am Tag davor waren es 229 Infektionen gewesen. Bisher gab es in Österreich 26.985 positive Testergebnisse. Mit aktuellem Stand sind österreichweit 733 Personen an Covid-19 gestorben.

Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Berlin

Berlin - In Berlin findet am Samstag eine umstrittene Demonstration gegen die Corona-Politik statt. Die Polizei bereitete sich auf einen Großeinsatz vor. Bis zu Mittag hatten sich etwa 18.000 Menschen versammelt. Die Demonstration verzögerte sich jedoch, da Mindestabstände nicht eingehalten werden. "Erst wenn die Abstände eingehalten werden, kann die Demo loslaufen", teilte die Berliner Polizei auf Twitter mit. Die Veranstalter der Initiative Querdenken 711 hatten zu der Kundgebung aufgerufen.

Frauen planen großen Marsch gegen Lukaschenko

Minsk - Trotz scharfer Demonstrationsverbote in Weißrussland haben Gegner des umstrittenen Staatschefs Alexander Lukaschenko zu einem breiten Protest von Frauen gegen "Europas letzten Diktator" aufgerufen. Ziel der Aktion am Samstagnachmittag sei es, die Freilassung von Gefangenen zu erreichen, die Polizeigewalt strafrechtlich verfolgen zu lassen und Neuwahlen zu erwirken, hieß es in dem Aufruf. Der Protest läuft unter dem Namen "Große Parade der weiblichen Friedenstruppen".

Rechtsextreme Straftaten im ersten Halbjahr leicht rückläufig

Wien - Die rechtsextremen Straftaten sind im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Das ergab eine Anfragebeantwortung von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an die SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur, Sabine Schatz, die der APA vorliegt. Demnach gab es im heurigen ersten Halbjahr 253 rechtsextreme Tathandlungen, im Vorjahresvergleichszeitraum 304. Einen leichten Anstieg gibt es bei rassistischen Tathandlungen (von 39 auf 42), wobei zwei Drittel dieser Straftaten im Internet gesetzt wurden.

Strache beim Wahlkampfauftakt: "Ich bin das Original"

Wien - Heinz-Christian Strache und sein Team HC haben am Samstag als erste stadt-weit antretende Liste den Wahlkampf für die Wien-Wahl eingeläutet. In einer Rede arbeitete sich der Spitzenkandidat an der FPÖ, den Corona-Maßnahmen des Bundes, Rot-Grün in Wien und dem Thema Migration ab. "Ich bin das Original", versicherte er einmal mehr. Der Ex-Chef der Freiheitlichen und frühere Vizekanzler zeigte überzeugt davon, die Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Landtag und Gemeinderat überspringen zu können und somit sein Polit-Comeback zu schaffen.

Brasilien verschärft strenge Abtreibungsgesetze

Brasilia - Brasilien hat seine strengen Abtreibungsgesetze weiter verschärft. Das Gesundheitsministerium erließ am Freitag neue Vorschriften für Frauen, die nach einer Vergewaltigung abtreiben wollen. Die Ärzte müssen sie nun unter anderem dazu auffordern, sich den Embryo oder Fötus auf Ultraschallbildern anzusehen. In Brasilien sind Schwangerschaftsabbrüche nur bei wenigen Ausnahmen erlaubt: nach einer Vergewaltigung, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist oder der Fötus eine schwere Fehlbildung hat.

Türkei beginnt mit neuen Militärmanövern im Mittelmeer

Ankara/Athen - Vor dem Hintergrund der Spannungen mit Griechenland hat die Türkei am Samstag mit neuen Militärmanövern im östlichen Mittelmeer begonnen. In einer am Freitagabend veröffentlichten Erklärung kündigte die türkische Marine "Schießübungen" in einem Gebiet zwischen der südtürkischen Stadt Anamur und Nordzypern an, die bis zum 11. September dauern sollten.

