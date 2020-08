Berliner Polizei löst Demo gegen Corona-Politik auf

Berlin - Die Berliner Polizei hat am frühen Nachmittag die Auflösung der umstrittenen Corona-Demonstration angekündigt. "Alle bisherigen Maßnahmen haben nicht zu einem Einhalten der Auflagen geführt", teilte die Polizei am Samstag mit. "Mindestabstände werden von Ihnen flächendeckend trotz wiederholter Aufforderung nicht eingehalten", hieß es in einer Durchsage an die Demonstranten. "Aus diesem Grund besteht keine andere Möglichkeit, als die Versammlung aufzulösen." Bis zu Mittag hatten sich etwa 18.000 Menschen versammelt.

Fast 400 bestätigte Corona-Infektionen binnen 24 Stunden

Wien - In Österreich wurden binnen 24 Stunden 395 Neuinfektionen durch SARS-CoV-2 per Test festgestellt. Dies gab das Innenministerium Samstagvormittag bekannt. Am Tag davor waren es 229 Infektionen gewesen. Bisher gab es in Österreich 26.985 positive Testergebnisse. Mit aktuellem Stand sind österreichweit 733 Personen an Covid-19 gestorben.

Rechtsextreme Straftaten im ersten Halbjahr leicht rückläufig

Wien - Die rechtsextremen Straftaten sind im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Das ergab eine Anfragebeantwortung von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an die SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur, Sabine Schatz, die der APA vorliegt. Demnach gab es im heurigen ersten Halbjahr 253 rechtsextreme Tathandlungen, im Vorjahresvergleichszeitraum 304. Einen leichten Anstieg gibt es bei rassistischen Tathandlungen (von 39 auf 42), wobei zwei Drittel dieser Straftaten im Internet gesetzt wurden.

Strache beim Wahlkampfauftakt: "Ich bin das Original"

Wien - Heinz-Christian Strache und sein Team HC haben am Samstag als erste stadt-weit antretende Liste den Wahlkampf für die Wien-Wahl eingeläutet. In einer Rede arbeitete sich der Spitzenkandidat an der FPÖ, den Corona-Maßnahmen des Bundes, Rot-Grün in Wien und dem Thema Migration ab. "Ich bin das Original", versicherte er einmal mehr. Der Ex-Chef der Freiheitlichen und frühere Vizekanzler zeigte sich überzeugt davon, die Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Landtag und Gemeinderat überspringen zu können und somit sein Polit-Comeback zu schaffen.

Rettungsschiff "Louise Michel" mit über 200 Migranten in Not

Rom/Valletta - Das private Rettungsschiff "Louise Michel" im Mittelmeer mit mehr als 200 Migranten an Bord kann sich nach Angaben der Besatzung nicht länger sicher fortbewegen. Gründe seien die Überfüllung des Decks und eine an ihrer Seite angebrachte Rettungsinsel, hieß es in einem Tweet am Samstag. Die zuständigen Behörden reagierten weiterhin nicht auf Hilferufe. Zuvor hatte die Besatzung des Schiffes nach eigenen Angaben 130 weiteren Menschen in Seenot geholfen.

Brasilien verschärft strenge Abtreibungsgesetze

Brasilia - Brasilien hat seine strengen Abtreibungsgesetze weiter verschärft. Das Gesundheitsministerium erließ am Freitag neue Vorschriften für Frauen, die nach einer Vergewaltigung abtreiben wollen. Die Ärzte müssen sie nun unter anderem dazu auffordern, sich den Embryo oder Fötus auf Ultraschallbildern anzusehen. In Brasilien sind Schwangerschaftsabbrüche nur bei wenigen Ausnahmen erlaubt: nach einer Vergewaltigung, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist oder der Fötus eine schwere Fehlbildung hat.

Kaum Wartezeiten an den Grenzen Kärntens und der Steiermark

Spielfeld/Klagenfurt - Die Verkehrssituation an den Grenzen der Steiermark und Kärntens zu Slowenien bzw. Italien dürfte am Samstag wesentlich entspannter sein: Laut Exekutive herrschte an den Übergängen der Südautobahn bei Arnoldstein, der A11 beim Karawankentunnel und der A9 in Spielfeld zu Mittag wenig Verzögerung. "Das kann sich aber noch entwickeln, sagte Kärntens Polizeisprecher Rainer Dionisio. Kontrolliert wurde bei der Einreise nach Österreich nur stichprobenartig.

