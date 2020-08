Berliner Polizei löst Demo gegen Corona-Politik auf

Berlin - Die Berliner Polizei hat am frühen Nachmittag die Auflösung der umstrittenen Corona-Demonstration angekündigt. "Alle bisherigen Maßnahmen haben nicht zu einem Einhalten der Auflagen geführt", teilte die Polizei am Samstag mit. "Mindestabstände werden von Ihnen flächendeckend trotz wiederholter Aufforderung nicht eingehalten", hieß es in einer Durchsage an die Demonstranten. "Aus diesem Grund besteht keine andere Möglichkeit, als die Versammlung aufzulösen." Bis zu Mittag hatten sich etwa 18.000 Menschen versammelt.

Anschober: Europa-Trend teilweise besorgniserregend

Wien - Weltweit sei in den vergangenen 24 Stunden ein Zuwachs von rund 276.000 bestätigten SARS-CoV-2-Fällen gemeldet worden. Die Corona-Pandemie bewege sich daher "mit großen Schritten auf 25 Millionen bestätigte Fälle (abzüglich Genesene) zu (24.649.431). Die Zahl der Todesfälle hätte rund 835.000 erreicht", teilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Samstag mit. "Auch in Europa werden aus einigen Ländern besorgniserregende Steigerungen gemeldet", so der Minister.

Rechtsextreme Straftaten im ersten Halbjahr leicht rückläufig

Wien - Die rechtsextremen Straftaten sind im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Das ergab eine Anfragebeantwortung von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an die SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur, Sabine Schatz, die der APA vorliegt. Demnach gab es im heurigen ersten Halbjahr 253 rechtsextreme Tathandlungen, im Vorjahresvergleichszeitraum 304. Einen leichten Anstieg gibt es bei rassistischen Tathandlungen (von 39 auf 42), wobei zwei Drittel dieser Straftaten im Internet gesetzt wurden.

Strache beim Wahlkampfauftakt: "Ich bin das Original"

Wien - Heinz-Christian Strache und sein Team HC haben am Samstag als erste stadt-weit antretende Liste den Wahlkampf für die Wien-Wahl eingeläutet. In einer Rede arbeitete sich der Spitzenkandidat an der FPÖ, den Corona-Maßnahmen des Bundes, Rot-Grün in Wien und dem Thema Migration ab. "Ich bin das Original", versicherte er einmal mehr. Der Ex-Chef der Freiheitlichen und frühere Vizekanzler zeigte sich überzeugt davon, die Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Landtag und Gemeinderat überspringen zu können und somit sein Polit-Comeback zu schaffen.

Rettungsschiff "Louise Michel" mit über 200 Migranten in Not

Rom/Valletta - Das private Rettungsschiff "Louise Michel" im Mittelmeer mit mehr als 200 Migranten an Bord kann sich nach Angaben der Besatzung nicht länger sicher fortbewegen. Gründe seien die Überfüllung des Decks und eine an ihrer Seite angebrachte Rettungsinsel, hieß es in einem Tweet am Samstag. Die zuständigen Behörden reagierten weiterhin nicht auf Hilferufe. Zuvor hatte die Besatzung des Schiffes nach eigenen Angaben 130 weiteren Menschen in Seenot geholfen.

Delta Airlines schließt Handelspartnerschaft mit Alitalia ab

Rom/Atlanta (Georgia) - Delta Airlines hat sich für eine Handelspartnerschaft mit Alitalia entschlossen. Dies berichtete die römische Tageszeitung "Il Messaggero". Noch unklar ist, ob die US-Gesellschaft auch in die neue Gesellschaft mit staatlicher Beteiligung einsteigen wird, welche die Alitalia übernehmen soll. Delta Airlines will jedenfalls mit Alitalia bei US-Verbindungen kooperieren. Durch die Partnerschaft mit der Alitalia will Delta Airlines seine Marktposition in Europa in Hinblick auf den Neustart nach der Coronakrise ausbauen.

2,3 Tonnen Kokain in Antwerpen entdeckt

Antwerpen - Rund 2,3 Tonnen Kokain haben belgische Ermittler binnen einer Woche in Antwerpen entdeckt. Acht Verdächtige wurden bei mehreren Einsätzen festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Antwerpen am Samstag der Nachrichtenagentur Belga mitteilte. Die Hafenstadt gilt als einer der wichtigsten Umschlagplätze für die illegale Droge in Europa.

