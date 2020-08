Baum stürzt auf Kleinbus im Südurgenland: Drei Insassen tot

Neudauberg - In der Gemeinde Burgauberg-Neudauberg (Bezirk Güssing) im Südburgenland ist am Samstagnachmittag ein Baum auf einen Kleinbus gestürzt. Drei Insassen kamen dabei nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland ums Leben. Vier weitere Personen wurden mit Verletzungen in das Krankenhaus Oberwart gebracht. Im Einsatz standen drei Notarzt- sowie vier Rettungswagen. Der Auslöser für den Sturz eines Baumes auf den Kleinbus dürfte ein heftiges Unwetter gewesen sein.

Bereits 300 Festnahmen bei Corona-Demonstrationen in Berlin

Berlin - In Berlin hat es bei den Protesten von Gegnern der Corona-Beschränkungen nach Angaben des Berliner Innensenators Andreas Geisel bisher etwa 300 Festnahmen gegeben. Die Großdemonstration in Berlin war zuvor von der Polizei aufgelöst worden, weil Mindestabstände nicht eingehalten worden sein. An der dennoch zugelassenen Abschlusskundgebung nahmen laut Polizei bis zu 38.000 Menschen teil. Auch in London und Paris gab es Demonstrationen gegen Corona-Auflagen, allerdings deutlich kleinere.

Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Wien mit 3.000 Teilnehmern

Wien - Bei der "Großdemo" haben sich am Samstagabend laut Veranstaltern rund 3.000 Teilnehmer beim Wiener Resselpark versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Im Gegensatz zu der Kundgebung in Berlin habe es "keinerlei Probleme" gegeben, so Sprecher Martin Rutter zur APA. Reden waren zu den Themen Impfzwang, juristische Sicht auf Corona-Maßnahmen, 5G sowie Killervirus Ja oder Nein angekündigt.

Tausende Frauen protestieren gegen Lukaschenko in Minsk

Minsk - Trotz eines strikten Demonstrationsverbots haben in Belarus (Weißrussland) Tausende Frauen gegen Staatschef Alexander Lukaschenko protestiert. Sie zogen am Samstag zu Fuß durch die Hauptstadt Minsk, wie auf Bildern in sozialen Netzwerken zu sehen war. Im Stadtzentrum standen Einheiten der Polizei und der Sonderpolizei, um den Protestzug zum Unabhängigkeitsplatz zu behindern. Ziel des Protests ist es, die Freilassung von Gefangenen zu erreichen, die Polizeigewalt strafrechtlich verfolgen zu lassen und Neuwahlen zu erwirken.

Zehntausende fordern in Mauritius Rücktritt der Regierung

Port Louis - Nach der Ölkatastrophe vor Mauritius haben Zehntausende Inselbewohner gegen die Regierung protestiert. Nach Einschätzung eines AFP-Korrespondenten vor Ort versammelten sich am Samstag so viele Menschen wie wahrscheinlich noch nie zuvor in der Geschichte des Landes zum Protest auf dem Platz vor der Kathedrale in der Hauptstadt Port Louis. Die meisten Demonstranten waren schwarz gekleidet, um auf die verheerenden Folgen des Öllecks für Natur und Wirtschaft hinzuweisen.

Banksy-Video zu "Louise Michel" - Rettungsschiff in Seenot

Rom/Valletta - Im Streit um den Umgang mit Flüchtlingen im Mittelmeer hat der geheimnisumwitterte Streetart-Künstler Banksy die EU kritisiert und seine Unterstützung für das Rettungsschiff "Louise Michel" bekräftigt. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Banksy das private Rettungsschiff unterstützt, das sich am Samstag im Mittelmeer mit mehr als 200 Menschen an Bord in Seenot befand. Nach zunächst erfolglosen Hilferufen der Besatzung nahm die italienische Küstenwache nach eigenen Angaben 49 Migranten von dem Rettungsschiff im Mittelmeer auf.

Lenker krachte in NÖ mit Pkw in Polizeiinspektion

Traismauer - In Traismauer (Bezirk St. Pölten) ist am Samstag ein Lenker mit seinem Pkw in die örtliche Polizeiinspektion gekracht. Davor war bereits in den Gegenverkehrsbereich geraten und gegen das Auto eines 60-Jährigen geprallt. Der 43-Jährige verlor nach Angaben der Exekutive das Bewusstsein und wurde per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Am Gebäude wurde ein Teil der Außenwand beschädigt, Beamte wurden nicht verletzt.

Vorarlberger Winzer holt 1.000-Liter-Weinfass aus Bodensee

Bregenz - Der Vorarlberger Winzer Sepp Möth hat am Samstag einen Edelstahltank gefüllt mit 1.000 Liter Weißwein aus dem Bodensee geholt. Den hatte er bereits am 15. Mai 2019 im größten Binnensee Europas versenkt. Ziel war es herauszufinden, wie sich Wein entwickelt, "wenn er unter absolut stabilen Druck- und Temperaturbedingungen unter Wasser lagert", so der Winzer. Der Wein wurde gemeinsam mit einem weiteren Edelstahltank mit Rotwein versenkt, der bereits im Juli an die Oberfläche befördert worden war. Bei ersten Verkostungen wurde eine gute Entwicklung der Weine festgestellt. Genauere Analysen folgen noch.

