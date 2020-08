Anti-Rassismus-Proteste: Trump reist am Dienstag nach Kenosha

Washington - US-Präsident Donald Trump will am Dienstag nach Kenosha im Bundesstaat Wisconsin reisen und damit den jüngsten Brennpunkt der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten besuchen. Trump will sich dort mit Polizeivertretern treffen und sich ein Bild von den Schäden in der 100.000-Einwohner-Stadt machen, die bei Protesten gegen die Polizeigewalt entstanden seien. Eine zentrale Botschaft Trumps im laufenden Präsidentschaftswahlkampf ist das Versprechen von "Recht und Ordnung". Er hatte Truppen der Bundesregierung nach Kenosha entsandt, um gewaltsame Proteste zu unterbinden.

Führung in Weißrussland geht gegen ausländische Journalisten vor

Minsk - Vor einer erneuten Massendemonstration der Opposition in Weißrussland (Belarus) sind die Behörden verstärkt gegen ausländische Berichterstatter vorgegangen. Mehreren Journalisten wurde die Arbeitserlaubnis entzogen. So wurden Korrespondenten der Nachrichtenagenturen AFP und AP, der britischen BBC und des US-Senders Radio Liberty sowie der deutschen ARD die Akkreditierung entzogen.

Estnische Präsidentin: Auf Gräuel in Weißrussland reagieren

Wien - "Wir mischen uns nicht in den demokratischen Prozess in Weißrussland ein." Das betonte die estnische Präsidentin Kersti Kaljulaid am Rande des Forums Alpbach in einem Online-Gespräch mit der APA. "Aber wenn die Menschen diesen demokratischen Prozess in Weißrussland nicht haben können, weil sie bedroht werden, ins Gefängnis kommen, gefoltert werden, dann glaube ich, dass es unsere Pflicht in Europa und global ist, darauf zu reagieren und Sanktionen gegen jene Personen zu haben, die diese Gräueltaten begehen. Das ist das Mindeste, was wir tun können." Estland hat angesichts der Entwicklungen in Belarus jüngst unabhängig von der EU eigene Sanktionen verhängt.

Coronavirus - Brasilien überschritt Schwelle von 120.000 Toten

Brasilia - Gut sechs Monate nach seinem ersten Corona-Fall hat Brasilien die Schwelle von 120.000 Pandemie-Toten überschritten. In dem südamerikanischen Land mit knapp 220 Millionen Einwohnern starben inzwischen 120.262 Menschen an oder mit dem neuartigen Coronavirus, wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Mehr als 3,8 Millionen Menschen in dem Land haben sich mit dem Virus infiziert. Die Behörden meldeten 41.350 Neuinfektionen.

Coronavirus - Gewalt bei Demo in Berlin gegen Maßnahmen

Berlin - Zehntausende Menschen haben in der deutsche Hauptstadt Berlin gegen die staatlichen Corona-Auflagen demonstriert. Die Polizei löste eine der Kundgebungen am Samstag wegen Nichteinhaltung der Hygieneregeln auf. Es kam zu Gewaltszenen und rund 300 Festnahmen. Am späten Abend zeichnete sich laut Polizei Entspannung ab.

Montenegro wählt neues Parlament

Podgorica - In Montenegro wählen die Bürger am Sonntag ein neues Parlament. 540.000 Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen, über die Verteilung der 81 Mandate zu bestimmen. Der Urnengang entscheidet darüber, ob sich Präsident Milo Djukanovic weiterhin auf eine parlamentarischen Mehrheit stützen kann. Er ist bereits seit 1991 im Amt ist. In letzten Umfragen lag Djukanovics sozialistische Regierungspartei DPS mit 35 Prozent in Führung. Aussagekräftige Prognosen werden am späten Sonntagabend erwartet.

Baum stürzt auf Kleinbus im Südburgenland: Drei Insassen tot

Neudauberg - In der Gemeinde Burgauberg-Neudauberg (Bezirk Güssing) im Südburgenland ist am Samstagnachmittag ein Baum auf einen Kleinbus gestürzt. Drei Insassen kamen dabei nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland ums Leben. Vier weitere Personen wurden mit Verletzungen in das Krankenhaus Oberwart gebracht. Im Einsatz standen drei Notarzt- sowie vier Rettungswagen. Der Auslöser für den Sturz eines Baumes auf den Kleinbus dürfte ein heftiges Unwetter gewesen sein.

Restaurant-Einsturz in China: Zahl der Toten stieg auf mindestens 29

Peking- Nach dem Einsturz eines Restaurants im Norden Chinas ist die Zahl der Todesopfer Medienberichten zufolge auf mindestens 29 gestiegen. 57 Menschen seien bis zur Einstellung der Rettungsarbeiten am Sonntagmorgen in der Provinz Shanxi lebend aus den Trümmern geborgen worden, berichteten Staatsmedien. Das Lokal im Kreis Xiangfen war Samstag früh (Ortszeit) eingestürzt.

