Toter bei Demos von Trump-Anhängern und -Gegnern in Portland

Portland (Oregon)/Washington - Bei Demonstrationen in der Stadt Portland im US-Staat Oregon ist ein Mensch erschossen worden. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend am Rande zweier Demos. Laut örtlichen Medien kamen Schätzungen zufolge etwa 2.500 Unterstützer von US-Präsident Donald Trump zu einem Autokorso zusammen. Zugleich fand eine Demo Trump-kritischer, linker Gruppen statt. Bei dem Toten soll es sich um einen Trump-Anhänger handeln. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben mehrere Personen fest.

US-Präsident Trump reist am Dienstag nach Kenosha

Washington/Kenosha (Wisconsin) - US-Präsident Donald Trump will am Dienstag nach Kenosha im Bundesstaat Wisconsin reisen und damit den jüngsten Brennpunkt der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten besuchen. Trump wolle die Schäden besichtigen, die bei Protesten gegen die Polizeigewalt entstanden seien, hieß es. Die teils gewaltsamen Proteste wurden ausgelöst von Schüssen eines weißen Polizisten in den Rücken des Afroamerikaners Jacob Blake in der vergangenen Woche.

Baum auf Kleinbus - Zwei Steirer, ein Burgenländer kamen um

Neudauberg - Nach dem Sturz eines Baumes auf einen Kleinbus in der Gemeinde Burgauberg-Neudauberg (Bezirk Güssing) am Samstag mit drei Toten sind Sonntagfrüh Details bekannt geworden: Polizeiangaben zufolge waren die drei Männer, die umkamen, im Alter von 60 bis 70 Jahren. Unter den vier Verletzten war auch ein elfjähriger Bub. Die abbrechende Eiche traf das Kfz nach Angaben eines Sprechers während der Fahrt. Zwei der Todesopfer stammen aus der Steiermark, eines aus dem Burgenland.

Parlamentswahlen in Montenegro begonnen

Podgorica - Montenegro wählt an diesem Sonntag sein neues Parlament. Bei den fünften Parlamentswahlen seit der erneuten Erlangung der Unabhängigkeit im Jahr 2006 sind elf Parteien und Bündnisse um 81 Parlamentssitze bemüht. Die seit 1991 ununterbrochen regierende Demokratische Partei der Sozialisten sieht, wenngleich geschwächt, einem weiteren Wahlsieg entgegen. Die DPS von Präsident Milo Djukanovic dürfte sich Meinungsumfragen zufolge am Sonntag zwischen 32 und 38 Prozent der Stimmen sichern.

120.000 Corona-Tote in Brasilien, Infektionsrekord in Indien

Rio de Janeiro/Brasilia/Quito - Gut sechs Monate nach seinem ersten Corona-Fall hat Brasilien die Schwelle von 120.000 Pandemie-Toten überschritten. Die Behörden meldeten 41.350 Neuinfektionen. Mehr als 3,8 Millionen Menschen in dem Land haben sich mit dem Virus infiziert. Die indischen Behörden meldeten am Sonntag mehr als 78.700 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das ist ein neuer, trauriger weltweiter Rekord. In China registrierten die Behörden indes den 14. Tag in Folge keine neue Coronavirus-Ansteckung im Inland.

Mindestens 29 Tote nach Einsturz von Restaurant in Nordchina

Peking - Beim Einsturz eines Restaurants während einer Feier zu einem 80. Geburtstag sind in der nordchinesischen Provinz Shanxi mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende Menschen wurden verletzt, sieben von ihnen schwer, wie Staatsmedien am Sonntag mitteilten. Insgesamt 57 Menschen konnten lebend aus den Trümmern des zweistöckigen Gebäudes geborgen werden. Sonntagfrüh wurden die Rettungsaktionen eingestellt. Gründe für das Unglück waren zunächst nicht bekannt.

(Schluss) vef