Harsche Kritik vor Gesprächen mit Anschober am Montag

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) empfängt am Montag die Klubobleute, um über die Novelle des Epidemiegesetzes und des Covid-19-Maßnahmengesetzes zu sprechen. Im Vorfeld ging es weiter rund: Der Verfassungsdienst im Kanzleramt äußerte Bedenken gegen den Entwurf, woraufhin die FPÖ ein "geschmackloses Verwirrspiel" ortete. Auch die NEOS bekräftigten ihre Kritik am Gesetzes-"Murks". Seit Monaten steht das Gesundheitsministerium wegen seiner Corona-Verordnungen in der Kritik.

Pilnacek und Göth-Flemmich neue Sektionschefs im BMJ

Wien - Der Strafrechtssektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek, bleibt wie zuletzt erwartet nach der hausinternen Teilung seiner Sektion auf einem der künftigen zwei Chefposten. Wie das Justizministerium am Sonntag mitteilte, wird Pilnacek ab 1. September die Sektion "Straflegistik" leiten. Der Sektion "Einzelstrafsachen" wird Barbara Göth-Flemmich vorstehen. Justizministerin Alma Zadić (Grüne) hatte im Mai überraschend die Teilung der vor zehn Jahren fusionierten Sektion angekündigt.

Mehr als hundert Festnahmen bei neuen Protesten in Weißrussland

Minsk - In Weißrussland sind bei neuen Protesten gegen Präsident Alexander Lukaschenko einem Medienbericht zufolge über 100 Demonstranten festgenommen worden. Die russische Nachrichtenagentur RIA meldete am Sonntag unter Berufung auf das Innenministerium in Minsk, die Polizei habe in der Hauptstadt 125 Personen festgesetzt. Tausende Menschen gingen auf die Straße, um nach der umstrittenen Präsidentenwahl vor drei Wochen erneut den Rücktritt des Staatschefs zu fordern.

Toter bei Demos von Trump-Anhängern und -Gegnern in Portland

Portland (Oregon)/Washington - Bei Demonstrationen in der Stadt Portland im US-Staat Oregon ist ein Mensch erschossen worden. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend am Rande zweier Demos. Laut örtlichen Medien kamen Schätzungen zufolge etwa 2.500 Unterstützer von US-Präsident Donald Trump zu einem Autokorso zusammen. Zugleich fand eine Demo Trump-kritischer, linker Gruppen statt. Bei dem Toten soll es sich um einen Trump-Anhänger handeln. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben mehrere Personen fest.

Verletzte nach Explosion an Bord von Migrantenboot

Rom - Nachdem ein Boot mit Dutzenden Migranten an Bord vor der Küste der Stadt Crotone im süditalienischen Kalabrien in Brand geraten ist, werden sechs Flüchtlinge vermisst. Zwei Polizisten, die sich mit der Küstenwache an der Rettungsaktion beteiligten, wurden verletzt, berichteten italienische Medien am Sonntag. Das Boot war in Brand geraten während die italienische Küstenwache dabei war, die Flüchtlinge an Bord ihres Schiffes zu nehmen und sie somit in Sicherheit zu bringen.

Schwere Unwetter in Italien fordern drei Todesopfer

Rom - Schwere Unwetter haben in der Nacht auf Sonntag Nord-und Mittelitalien heimgesucht. Dabei wurden mindestens drei Todesopfer gemeldet. Zwei Schwestern im Alter von drei und 14 Jahren starben, nachdem wegen starkem Schirokkowind ein Baum auf das Zelt stürzte, in dem die beiden auf einem Campingplatz in der toskanischen Badeortschaft Marina di Massa schliefen. Ein 51-Jähriger, der am Samstagnachmittag trotz hoher Wellen in Punta Bianca in Ligurien ins Meer sprang, verschwand in den Fluten und ertrank.

Salzburger Festspiele im Coronajahr mit 96 Prozent Auslastung

Salzburg - Während das Kulturleben im Coronajahr weltweit weitgehend zum Stillstand gekommen ist, hat Salzburg - abgespeckte - Festspiele zum 100-Jahr-Jubiläum gewagt. Am Sonntag hat das Direktorium eine erfolgreiche Bilanz über das "besondere Festspieljahr 2020" gezogen, das nun zu Ende geht: Bei den 110 Aufführungen wurden 76.500 Besucher gezählt, das entspricht einer Auslastung von 96 Prozent. Die Überwartungen seien somit "weit übertroffen worden".

