Gewessler für baldige Einführung der CO2-Grenzsteuer

Alpbach - Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) drängt auf die baldige Einführung einer CO2-Abgabe an Europas Außengrenzen. Die CO2-Grenzsteuer sei "ein zentrales Instrument" im Bereich Klimaschutz, sagte Gewessler am Sonntag beim Forum Alpbach. Die geplante Abgabe soll sich nach dem CO2-Wert richten, der bei der Produktion der in die EU eingeführten Güter anfällt. Die C02-Abgabe müsse "intelligent und konsistent" konzipiert werden, so Gewessler.

Harsche Kritik vor Gesprächen mit Anschober am Montag

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) empfängt am Montag die Klubobleute, um über die Novelle des Epidemiegesetzes und des Covid-19-Maßnahmengesetzes zu sprechen. Im Vorfeld ging es weiter rund: Der Verfassungsdienst im Kanzleramt äußerte Bedenken gegen den Entwurf, woraufhin die FPÖ ein "geschmackloses Verwirrspiel" ortete. Auch die NEOS bekräftigten ihre Kritik am Gesetzes-"Murks". Seit Monaten steht das Gesundheitsministerium wegen seiner Corona-Verordnungen in der Kritik.

Protest Zehntausender an Lukaschenkos 66. Geburtstag

Minsk - Zehntausende Menschen haben das vierte Wochenende in Folge in Weißrussland trotz beispielloser Drohungen der Behörden bei Massenprotesten den Rücktritt von Staatschef Alexander Lukaschenko gefordert. Die Polizei ging am Sonntag an Lukaschenkos 66. Geburtstag gegen friedliche Demonstranten vor. Uniformierte steckten vor allem Männer in Gefangenentransporter, wie auf Bildern und Videos zu sehen war. Mehr als 150 Menschen seien bis zum Nachmittag festgenommen worden, teilte das Innenministerium mit.

Breite Empörung nach Übergriffen am deutschen Reichstag

Berlin - Die versuchte Erstürmung des Berliner Reichstagsgebäudes durch rechte Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen am Samstag hat in Deutschland eine Diskussion über den Umgang mit Extremisten ausgelöst. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach von einem "unerträglichen Angriff" auf das Herz der Demokratie: "Das werden wir niemals hinnehmen", erklärte er via Facebook.

Toter bei Demos von Trump-Anhängern und -Gegnern in Portland

Portland (Oregon)/Washington - US-Präsident Donald Trump macht Gewalt am Rande von Protesten in amerikanischen Städten immer mehr zum Wahlkampfthema im Rennen ums Weiße Haus. Nachdem in der Nacht auf Sonntag ein Mann in der Stadt Portland erschossen wurde, brachte Trump die Gewalt erneut mit der Politik der Demokraten in Verbindung. Nähere Angaben zum Toten gab es zunächst nicht. Am Dienstag will Trump in die Stadt Kenosha fahren, in der es nach den Schüssen eines Polizisten in den Rücken eines Afroamerikaners ebenfalls Proteste gibt.

Tote bei Explosion auf Flüchtlingsboot vor Kalabrien

Rom - Vier Tote, zwei Vermisste und fünf Verletzte ist die vorläufige Bilanz einer neuen Flüchtlingstragödie, die sich am Sonntag vor der Küste der süditalienischen Region Kalabrien abgespielt hat. Ein Boot mit Dutzenden Migranten an Bord geriet während einer Rettungsaktion vor der Küste der Stadt Crotone in Brand und explodierte. Mindestens vier Migranten kamen dabei ums Leben. Weitere zwei Menschen wurden noch vermisst.

Sudanesische Regierung schloss Frieden mit Rebellen

Khartum/Juba - Nach einem siebzehnjährigen Konflikt hat die sudanesische Regierung sich mit mehreren Rebellengruppen auf ein Friedensabkommen geeinigt. Die Verhandlungsführer setzten am Sonntag ihre Kürzel unter die Vereinbarungen zwischen der Regierung und der Sudanesischen Revolutionärer Front (SRF), wie die amtliche Nachrichtenagentur Suna berichtete. Die offizielle Unterzeichnungszeremonie soll am Montag in Juba, der Hauptstadt des Nachbarlandes Südsudan, stattfinden.

Fünfter Saisonsieg Hamiltons in Spa vor Bottas

Spa-Francorchamps - Die Formel-1-Saison wird immer mehr zu einer klaren Angelegenheit für Titelverteidiger Lewis Hamilton. Im siebenten Rennen gewann der schon im Qualifying überragende Brite am Sonntag beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps bei einem Start-Ziel-Sieg vor Teamkollege Valtteri Bottas und Max Verstappen (Red Bull). Hamilton führt die WM-Fahrerwertung mittlerweile bereits 47 Punkte vor Verstappen an.

