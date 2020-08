Stärkere Einbindung des Parlaments bei Coronagesetzen

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) will nach massiver Kritik an den jüngsten Coronagesetzen das Parlament künftig stärker bei solchen Vorhaben einbinden. So solle jedes Gesetz, dass stark in die Grund- und Freiheitsrechte eingreift, künftig durch den Hauptausschuss des Nationalrats behandelt werden, sagte er am Montagnachmittag nach einem Treffen mit Fraktionsvertretern. Die Opposition zeigte sich vorsichtig zufrieden mit dem Ergebnis.

Opposition beantragt gemeinsam Mattersburg-Bank-U-Ausschuss

Mattersburg/Eisenstadt - In der Causa um die Commerzialbank Mattersburg hat die Opposition am Montag einen Antrag auf Einsetzung eines -Ausschusses im Landtag eingebracht. Damit solle eine "lückenlose Aufklärung" auf politischer Ebene erfolgen, betonte ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. Die rund 13.500 Geschädigten hätten das Recht zu erfahren, "was mit dem Geld passiert ist". Die SPÖ sieht hinter dem Ansinnen eine "Politshow".

Wien will 100 Flüchtlingskinder aus griechischen Lagern aufnehmen

Wien - Wien will 100 schutzbedürftige Kinder aus Flüchtlingscamps auf griechischen Inseln - vorwiegend aus dem Lager Moria auf Lesbos - aufnehmen. Das geht aus einem Antrag von SPÖ, Grünen und NEOS hervor, der am Montag im Landtag von den drei Parteien beschlossen wurde. An die Bundesregierung wird appelliert, sich an einer entsprechenden EU-Initiative zu beteiligen. Wien habe genügend Kapazitäten, 100 Kinder aus Moria aufzunehmen und zu versorgen, wird erklärt.

Einigung auf Mustafa Adib als neuer Regierungschef des Libanon

Beirut - Der bisherige Botschafter des Libanon in Deutschland soll neuer Ministerpräsident des Libanon werden. Die wichtigsten Blöcke des Parlaments einigten sich auf den 48 Jahre alten Mustafa Adib als Premier. Staatschef Michel Aoun habe Adib mit der Bildung einer Regierung beauftragt, teilte ein Sprecher des Präsidentenpalastes am Montag mit. Die bisherige Regierung war nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut vor vier Wochen zurückgetreten.

Montenegros Präsident verliert Mehrheit im Parlament

Podgorica - Nach fast 30 Jahren an der Macht hat der montenegrinische Präsident Milo Djukanovic eine herbe Niederlage einstecken müssen. Seine seit 1991 regierenden Sozialdemokraten (DPS) wurden bei den Parlamentswahlen am Sonntag zwar mit knapp 35 Prozent der Stimmen die stärkste Kraft, verloren aber zusammen mit den Bündnispartnern die Mehrheit, wie die Wahlkommission am Montag mitteilte. Die drei Oppositionsparteien hingegen haben die für die Regierungsbildung notwendigen 41 von 81 Mandaten im Parlament erobert.

59-Jähriger schoss in Sattledt in OÖ auf Nachbarhaus

Sattledt - Ein 59-Jähriger hat Montagnachmittag aus dem Fenster seines Einfamilienhauses in Sattledt (Bezirk Wels-Land) heraus mehrmals in Richtung eines Nachbargrundstücks geschossen. In der Fassade des Nachbarhauses wurden Einschusslöcher gefunden. Der Schütze wurde kurz nach der Tat vom Sondereinsatzkommando Cobra und mehreren Streifen festgenommen, berichtete die Polizei. Der Schütze kam freiwillig aus dem Haus und wurde festgenommen. Er sollte noch am Montag einvernommen werden.

Wandererin im Pinzgau tödlich abgestürzt

Kaprun/Zell am See - Ein tödlicher Alpinunfall hat sich am Montag in Kaprun im Pinzgau ereignet. Laut Polizei ist eine 69-jährige Frau aus Niederösterreich bei einer Wanderung in Richtung Schoppacherhöhe am Wanderweg kurz vor dem Ziel auf einer Seehöhe von über 2.000 Meter gestolpert und rund 70 Höhenmeter über steiles Wiesengelände gestürzt. Für die Niederösterreicherin kam jede Hilfe zu spät. Die Frau, die Teil einer neunköpfigen Wandergruppe war, wurde von einem Polizeihubschrauber geborgen.

Die Wiener Börse schließt mit Kursverlusten

Wien - Der heimische Leitindex ATX schloss am Montag um 1,61 Prozent tiefer bei 2.217,05 Zählern. Auch das europäische Umfeld konnte seine Anfangsgewinne nicht verteidigen und drehte angesichts der negativen Wall Street ins Minus. Am Vormittag hatten noch positive Konjunkturnachrichten aus Asien für Auftrieb gesorgt. Klar schwächer zeigten sich unter den Einzelwerten die heimischen Banken-Titel.

