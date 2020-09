Türkischer Spion hat in Österreich gespitzelt

Wien - Die ohnehin seit Jahren angespannten Beziehungen zwischen Wien und Ankara werden jetzt auch noch durch einen Spionagefall belastet. Wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag kundtat, hat eine Person gestanden, im Sinne des türkischen Geheimdiensts in Österreich gespitzelt zu haben. Eine Anklage stehe bevor.

Erste Corona-Impfungen laut Anschober im Jänner möglich

Wien - In Österreich könnten bereits im Jänner erste Personen gegen das Coronavirus geimpft werden können. Wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bei seiner "Erklärung" am Dienstag sagte, könnte Österreich bis zum Jahreswechsel 600.000 Impfdosen für 300.000 Menschen erhalten. "Es sieht derzeit ganz gut aus", sagte der Ressortleiter.

Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit bleiben in Österreich hoch

Wien - Die Coronakrise hat den österreichischen Arbeitsmarkt weiter fest im Griff. Im August waren 422.910 Personen ohne Job. Das sind um 92.219 Personen bzw. um 27,9 Prozent mehr als im August 2019. Davon waren 371.893 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet und 51.017 Personen in Schulung. In Kurzarbeit sind aktuell laut Arbeitsministerium 452.499 Menschen, die Zahl ist seit Ende Juli recht konstant.

Studenten gingen gegen Lukaschenko auf die Straße

Moskau - Zum Start in das neue Studienjahr sind die Sicherheitskräfte in Weißrussland gegen Studenten vorgegangen, die gegen den umstrittenen Präsidenten Alexander Lukaschenko demonstriert haben. Dabei nahm die Polizei am Dienstag in der Hauptstadt Minsk wieder viele Menschen fest. Unterdessen kündigte die Demokratiebewegung um die Oppositionelle Maria Kolesnikowa die Gründung der Partei Wmestje an.

Prozess-Auftakt um Dreifachmord in Kottingbrunn

Wiener Neustadt - Am Dienstag ist am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess rund um eine Bluttat mit drei Toten in Kottingbrunn (Bezirk Baden) gestartet. In der zweitägigen Verhandlung muss sich ein 31-Jähriger vor Geschworenen verantworten, weil er am 27. Oktober 2019 seine Familie ausgelöscht haben soll. Laut Anklage tötete er zunächst die 29-jährige Ehefrau und dann seine beiden Kinder.

Anschober glaubt an Impfung bis Jänner

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Dienstag bei seiner "Erklärung" vor dem Risiko einer zweiten Welle der Coronapandemie in Österreich gewarnt. Gleichzeitig wagte Anschober eine Prognose bezüglich einer Impfung gegen SARS-CoV-2. Wegen erneuter Kritik an den geplanten Corona-Gesetzen erklärte der Minister, dass ein "Expertenbeirat Recht" tätig geworden ist.

Hass im Netz: Edtstadler erwartet Finalisierung diese Woche

Alpbach - Das breit verhandelte Gesetzespaket gegen "Hass im Netz" soll voraussichtlich diese Woche finalisiert werden. "Es ist weitestgehend fertig. Es geht nur mehr um minimale Feinschliff-Legistik", sagte Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Rande des Forum Alpbach zur APA. Die Reform des Amtsgeheimnisses wird laut Edtstadler aber noch dauern.

Vor Mauritius droht weitere Ölkatastrophe

Port Louis - Nach einer von der Havarie des Frachters "Wakashio" vor der Küste von Mauritius ausgelösten Umweltkatastrophe droht dem Ferieninselstaat im Indischen Ozean erneut eine Ölverschmutzung: Zwei Besatzungsmitglieder eines an der Bergung des Wracks beteiligten Schleppschiffs starben bei einem Zusammenstoß mit einem Lastkahn voller Öl aus dem japanischen Tanker.

