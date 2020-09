Hasspostings sollen künftig leichter geahndet werden

Wien - Hasspostings sollen künftig leichter geahndet werden, betroffene User sich rasch, kostengünstig und niederschwellig wehren können. Das ist das Ziel des Gesetzespakets gegen "Hass im Netz", das Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Donnerstag präsentierten - nach langen koalitionären Verhandlungen.

Von Snowden enthülltes Überwachungsprogramm illegal

Washington - Das von dem Whistleblower Edward Snowden vor sieben Jahren aufgedeckte Telefon-Überwachungsprogramm des US-Geheimdienstes NSA ist nach Überzeugung eines amerikanischen Bundesgerichts illegal gewesen. Das heimliche Sammeln der Telefondaten von Millionen US-Amerikanern ohne Befugnis sei ein Verstoß gegen das Gesetz zur Überwachung der Auslandsaufklärung und Spionageabwehr, urteilte das Gericht.

Bulgarische Polizei räumt Zeltblockaden von Demonstranten

Sofia - Nach Zusammenstößen von Demonstranten mit der Polizei mit Dutzenden Verletzten und mehr als hundert Festnahmen haben Sicherheitskräfte nicht zugelassene Blockaden an großen Straßenkreuzungen der bulgarischen Hauptstadt Sofia geräumt. Die Zelte der Demonstranten, die seit fast zwei Monaten den Rücktritt der Regierung in Sofia fordern, wurden in der Nacht auf Donnerstag entfernt.

Frachter mit 43 Menschen an Bord vor Japan gesunken

Tokio - Ein Frachter mit 43 Besatzungsmitgliedern und rund 5.800 Rindern an Bord ist vor der japanischen Küste gesunken. Nach Angaben der japanischen Küstenwache hatte die "Gulf Livestock 1" am Mittwoch 185 Kilometer westlich der Insel Amami Oshima einen Notruf abgesetzt, nachdem sie in einen Taifun geraten war. Ein philippinisches Crewmitglied konnte gerettet werden.

UNICEF: Kindeswohl auch in reichen Ländern in Gefahr

Wien - Selbstmordversuche, mentale Probleme, Übergewicht und unzureichende schulische Kenntnisse kennzeichnen laut dem UNO-Kinderhilfswerk (UNICEF) das Aufwachsen vielen Kindern in wohlhabenden Industrieländern. Das zeigt ein Bericht, der Daten aus 41 Ländern vergleicht. Österreich liegt mit Rang 16 im Mittelfeld. Auf den ersten Plätzen liegen die Niederlande, Dänemark und Norwegen.

Urteil wegen Mord an slowakischem Journalist erwartet

Bratislava - In der Slowakei soll am Donnerstag das Urteil gegen den mutmaßlichen Auftraggeber für den Mord an dem Journalisten Jan Kuciak fallen, der 2018 zu Massenprotesten und dem Rücktritt der Regierung führte. Angeklagt sind der bekannte Geschäftsmann Marian Kocner als mutmaßlicher Drahtzieher und zwei mutmaßliche Komplizen. Ihnen drohen bis zu 25 Jahre Haft.

CO2-Emissionen durch Waldbrände im Norden stark gestiegen

Moskau/Reading - Bei Wald- und Buschbränden in den nördlichen Gebieten der Erde ist Klimaexperten zufolge bis Ende August bereits mehr Kohlendioxid freigesetzt worden als im gesamten Vorjahr durch derartige Feuer entstand. Allein bei den Feuern am Polarkreis seien von Jänner bis Ende August 244 Megatonnen CO2 in die Atmosphäre gelangt.

