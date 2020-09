Hasspostings sollen künftig leichter geahndet werden

Wien - Hasspostings sollen künftig leichter geahndet werden, betroffene User sich rasch, kostengünstig und niederschwellig wehren können. Das ist das Ziel des Gesetzespakets gegen "Hass im Netz", das Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Donnerstag präsentierten - nach langen koalitionären Verhandlungen. Die Opposition sah indes keinen großen Wurf.

Slowakischer Geschäftsmann im Mordfall Kuciak freigesprochen

Bratislava - Mit Schuldsprüchen für die unmittelbaren Mörder, aber einem Freispruch für den vermuteten Drahtzieher hat der slowakische Journalistenprozess ein umstrittenes Ende gefunden. Der Unternehmer Marian K. wurde zwar des illegalen Waffenbesitzes schuldig gesprochen. Dass er den Mord am Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak bestellt und bezahlt habe, erachtete das Gericht aber nicht für bewiesen.

Für Strache nichts Neues in jüngsten Ibiza-Video-Passagen

Wien - Für den ehemaligen freiheitlichen Spitzenpolitiker Heinz-Christian Strache haben die von der Tageszeitung "Kurier" veröffentlichten Passagen aus dem Ibiza-Video keine neuen Aspekte gebracht. Weiterhin sieht er sich durch den "Gesamtkontext" rehabilitiert. "Ich finde (in den neuen Veröffentlichungen) nichts Kompromittierendes", sagte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

403 Corona-Neuinfektionen - erster Fall an Wiener Schule

Österreich-weit/Wien - In Österreich hat es zuletzt innerhalb von 24 Stunden 403 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben, wie Innen-und Gesundheitsministerium am Donnerstag berichteten. 351 Personen wurden als wieder genesen ausgewiesen. In Wien wurden mit 203 mehr als die Hälfte der neuen Corona-Fälle vermeldet. An einer Wiener Schule gibt es zudem einen ersten Fall im neuen Schuljahr.

Erneut Afroamerikaner von US-Polizist erschossen

Washington - Schon wieder ist in den USA ein Afroamerikaner durch Polizeischüsse getötet worden: Wie der Polizeichef der US-Hauptstadt Washington, Peter Newsham, bei einer Pressekonferenz sagte, schoss ein Polizist am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Fahrzeug-Kontrolle auf den flüchtenden Mann. Nach Angaben von Lokalpolitikern soll das Opfer 18 Jahre alt gewesen sein.

Feuer auf Öltanker - vor Sri Lanka droht Umweltkatastrophe

Colombo - Auf einem Öltanker hat sich in der Nähe von Sri Lanka eine Explosion mit anschließendem Brand ereignet. 270.000 metrische Tonnen Öl drohten ins Meer auszulaufen, sagte ein Militärkommandant in Sri Lanka am Donnerstag. Das im Maschinenraum ausgebrochene Feuer sei noch nicht unter Kontrolle zu bringen gewesen.

