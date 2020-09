Mutter soll fünf Kinder in Solingen getötet haben

Solingen - In der deutschen Stadt Solingen in Nordrhein-Westfalen sind am Donnerstag fünf tote Kinder gefunden worden. Tatverdächtig ist die 27-jährige Mutter der Kinder. Sie soll sich danach am Düsseldorfer Hauptbahnhof vor einen Zug geworfen und schwer verletzt überlebt haben, berichtete NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Bei ihr sei ein weiteres Kind gewesen, das wohlauf ist.

Slowakischer Geschäftsmann im Mordfall Kuciak freigesprochen

Bratislava - Mit Schuldsprüchen für die unmittelbaren Mörder, aber einem Freispruch für den vermuteten Drahtzieher hat der slowakische Journalistenprozess ein umstrittenes Ende gefunden. Der Unternehmer Marian K. wurde zwar des illegalen Waffenbesitzes schuldig gesprochen. Dass er den Mord am Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak bestellt und bezahlt habe, erachtete das Gericht aber nicht für bewiesen.

Ermittlungen nach Todesdrohungen gegen Zadic

Wien - Nach unmissverständlichen Todesdrohungen gegen Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat die Staatsanwaltschaft Wien gegen einen 68-Jährigen Ermittlungen wegen gefährlicher Drohung aufgenommen. Das bestätigte Behördensprecherin Caroline Czedik-Eysenberg am Donnerstagnachmittag. Nach Einschätzung eines anerkannten Gerichtspsychiaters soll der Mann zurechnungsunfähig und gefährlich sein.

Ex-OeNB-Präsident für Bankprüfung aus einer Hand

Wien/Mattersburg - Dass der offensichtliche jahrzehntelange Bilanzbetrug bei der Commerzialbank Mattersburg keiner der Kontrollinstanzen (Wirtschaftsprüfer, Finanzmarktaufsicht, Nationalbank) aufgefallen ist, lässt Rufe nach Änderungen im Regelwerk laut werden. Claus Raidl, früher Präsident der Nationalbank, fordert wieder eine Prüfung aus einer Hand, und zwar jener der Nationalbank, wie er dem ORF-Radio sagte.

Frankreich kämpft mit 100 Mrd. Euro gegen Wirtschaftskrise

Paris - Mit einem neuen Wiederaufbauplan von 100 Milliarden Euro kämpft das von der Coronakrise schwer getroffene Frankreich gegen den dramatischen Wirtschaftseinbruch. Das "France Relance" ("Aufschwung Frankreich") genannte Programm habe ein "historisches Ausmaß", sagte Premierminister Jean Castex am Donnerstag in Paris. Etwa ein Drittel der Gelder soll dazu dienen, die Wirtschaft "grüner" zu machen.

"Hass im Netz" soll ab 2021 schnell geahndet werden können

Wien - Internet-User und Userinnen sollen sich künftig einfach, schnell und (vorerst) kostenfrei gegen Hasspostings, Bedrohungen und Bloßstellung in Online-Foren wehren können. Die Ministerinnen Alma Zadic (Grüne) sowie Karoline Edtstadler und Susanne Raab (beide ÖVP) haben dafür in langen Verhandlungen ein großes Gesetzespaket geschnürt, das die großen Plattformen in die Verantwortung nimmt.

Bulgarische Regierung lehnt Rücktritt weiter ab

Sofia - Trotz der seit Monaten anhaltenden Proteste lehnt die Regierung in Bulgarien einen Rücktritt ab. "Nach den Exzessen von gestern werden wir nicht zurücktreten, denn das würde bedeuten, dass jede künftige Regierung dem Druck der Randalierer nachgeben müsste", sagte Toma Bikow, Sprecher der Regierungspartei GERB, am Donnerstag im Parlament.

Lebenslange Haft für 54-Jährigen nach Tötung von Partnerin

Korneuburg - Ein 54 Jahre alter Mann ist am Donnerstag am Landesgericht Korneuburg wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er soll seine 48-jährige Lebensgefährtin im Dezember 2019 im gemeinsamen Wohnhaus im Bezirk Mistelbach mit einem Küchenmesser mit rund 15 Zentimetern Klingenlänge erstochen haben. Der Schuldspruch gegen den in Wien geborenen Staatenlosen ist nicht rechtskräftig.

