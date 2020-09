Corona-Ampel schaltet vier Regionen in Österreich auf "Gelb"

Wien - Mit dem Start der Corona-Ampel am Freitag sind vier Regionen in Österreich auf "Gelb" geschaltet worden. Vom mittleren Risiko betroffen sind Wien, Linz, Graz sowie der Bezirk Kufstein. Damit kommt es dort automatisch zu einer Verschärfung der Maskenpflicht in verschiedenen Bereichen. Kritik kommt aus der Opposition und den Ländern. Die Stadt Linz weigert sich gar Verschärfungen durchzuführen.

Internationaler Druck auf Russland steigt im Fall Nawalny

Brüssel - Im Fall der Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny steigt der internationale Druck auf Moskau. Die NATO fordert von Russland die Zustimmung zu internationalen Ermittlungen, die EU droht mit Sanktionen. Zudem gibt es Diskussionen über eine mögliche Einstellung des deutsch-russischen Gaspipeline-Projekts Nord Stream 2.

US-Autoren um Paul Auster protestieren gegen Trump

New York - Eine Gruppe von US-Autoren um Paul Auster und dessen Ehefrau Siri Hustvedt protestiert gegen eine mögliche Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump. Die Schriftsteller haben sich unter dem Namen "Writers Against Trump" (auf Deutsch: Autoren gegen Trump) zusammengeschlossen. Sie protestieren gegen "das rassistische, destruktive, inkompetente, korrupte und faschistische Regime von Donald Trump".

IAEA: Iran hat viel mehr angereichertes Uran als erlaubt

Wien - Der Iran hat laut der UN-Atombehörde IAEA mittlerweile die zehnfache Menge an angereichertem Uran wie laut Atomabkommen erlaubt. Das geht aus einem am Freitag in Wien vorgelegten Bericht der IAEA hervor. Der Schätzung zufolge hat das von schiitischen Klerikern beherrschte Land demnach mittlerweile mehr als 2,1 Tonnen angereicherten Urans.

Fünf Kinder in Solingen vermutlich erstickt

Solingen - Die fünf tot aufgefundenen Kinder aus Solingen sind den Ermittlern zufolge vermutlich erstickt. Es gebe auch Hinweise, dass sie sediert worden seien, sagte Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt am Freitag in Solingen. Das habe die Obduktion der Leichen ergeben. Gegen die 27-jährige Mutter sei Haftbefehl erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte den Haftbefehl wegen fünffachen Mordes beantragt.

Machtkampf in Weißrussland: Warnung an die NATO

Minsk - Im Machtkampf in Weißrussland (Belarus) hat das Verteidigungsministerium in Minsk die NATO vor anstehenden Militärübungen gewarnt. "Wir sind gezwungen, militärische Gegenmaßnahmen zu ergreifen", sagte Verteidigungsminister Viktor Chrenin am Freitag Staatsmedien zufolge in Minsk. Ein solches Vorgehen habe die Armee bereits bei der Kampfausbildung vor wenigen Wochen an der NATO-Grenze gezeigt.

Umweltkatastrophe droht nach Tanker-Explosion vor Sri Lanka

Colombo - Zwei Tage nach der Explosion und dem Ausbruch eines Feuers auf einem Öltanker vor Sri Lanka wächst die Angst vor einer schweren Umweltkatastrophe. Trotz des Einsatzes mehrerer Marineschiffe und eines Löschhubschraubers waren die Flammen auf der "New Diamond" am Freitag weiter außer Kontrolle. Nach Angaben der sri-lankischen Marine könnte es fünf Tage dauern, bis das Feuer gelöscht ist.

EU-Kommission will gemeinsame Kriterien für Reisefreiheit

Brüssel - Die EU-Kommission hat einen Vier-Punkte-Plan für besser abgestimmte Reisebeschränkungen in Europa wegen der Coronakrise vorgelegt. Die Behörde empfahl den EU-Mitgliedstaaten "gemeinsame Kriterien und Schwellenwerte". Indes verständigten sich die EU-Gesundheitsminister auf eine Quarantäne-Zeit von zehn Tagen statt der bisher 14 Tage, wie der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn verkündete.

Wiener Börse schließt gut behauptet

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag behauptet geschlossen. Der ATX gab seine Verlaufsgewinne im Späthandel ab und beendete den Tag mit einem knappen Plus von 0,10 Prozent bei 2.217,29 Punkten. Gesucht waren vor dem Hintergrund einer geplanten Bankenfusion in Spanien Erste Group (+1,65 Prozent) und RBI (+1,76 Prozent). Gut ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten konnten die Börsen hingegen nicht stützen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red