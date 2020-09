ÖFB-Team startet mit 2:1 in Norwegen in die Nations League

Oslo - Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat einen erfolgreichen Start in die Nations League hingelegt. Die ÖFB-Auswahl feierte am Freitag im leeren Ullevaal-Stadion von Oslo einen verdienten 2:1-Auswärtssieg über Norwegen. Die Tore der Gäste erzielten Michael Gregoritsch (35.) und Marcel Sabitzer (54./Hand-Elfmeter), bei den Skandinaviern trug sich Erling Haaland in die Schützenliste ein (66.).

Corona-Ampel schaltet vier Regionen in Österreich auf "Gelb"

Wien - Mit dem Start der Corona-Ampel am Freitag sind vier Regionen in Österreich auf "Gelb" geschaltet worden. Vom mittleren Risiko betroffen sind Wien, Linz, Graz sowie der Bezirk Kufstein. Damit kommt es dort zu einer Verschärfung der Maskenpflicht. Kritik kommt aus der Opposition und den Ländern. Die Stadt Linz weigerte sich zunächst Verschärfungen durchzuführen, machte später aber einen Rückzieher.

Trump: Bisher keine Beweise für Vergiftung von Nawalny

Washington - US-Präsident Donald Trump sieht die Angaben der deutschen Bundesregierung zum Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny bisher nicht als erwiesen an. "Wir haben noch keine Beweise bekommen, aber ich werde mir das anschauen", sagte Trump am Freitag. Er hielt sich mit Kritik an Moskau zurück und betonte stattdessen, er habe eine gute Beziehung zum russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Trump verkündet Erfolg im Streit zwischen Serbien und Kosovo

Washington - US-Präsident Donald Trump hat am Freitag eine "historische Einigung" auf wirtschaftliche Annäherung im Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo verkündet. Beim Treffen mit Serbiens Präsident Aleksandar Vucic und dem kosovarischen Ministerpräsidenten Avdullah Hoti im Weißen Haus kündigte Trump außerdem an, dass Serbien nach Vorbild der USA seine Botschaft in Israel nach Jerusalem verlegen wird.

Ein Monat nach Explosion in Beirut: Hoffnung auf Überlebende

Beirut - Ein Monat nach der verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut haben Rettungskräfte noch immer leise Hoffnung, unter einem eingestürzten Haus einen Überlebenden zu finden. Bei der fieberhaften Suche wollen sie über drei Tunnel durch die Trümmer zu dem Opfer gelangen. Letzte Erkenntnisse dämpften am Freitag die Hoffnungen.

Fünf Kinder in Solingen vermutlich erstickt

Solingen - Die fünf tot aufgefundenen Kinder aus Solingen sind den Ermittlern zufolge vermutlich erstickt. Es gebe auch Hinweise, dass sie sediert worden seien, sagte Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt am Freitag in Solingen. Das habe die Obduktion der Leichen ergeben.. Die Staatsanwaltschaft hatte den Haftbefehl wegen fünffachen Mordes beantragt.

