Diagonale-Preis für Video-Game-Doku über Ungehorsam im Krieg

Graz/Wien - Mit fast einem halben Jahr Verspätung ist der erste diesjährige Preis der Diagonale 2020 an den besten Kurzdokumentarfilm verliehen worden. Das Jungfilmemacher-Trio Total Refusal, bestehend aus Robin Klengel, Leonhard Müllner und Michael Stumpf nahm die Auszeichnung in Form einer goldenen Nuss am Freitagabend in Graz entgegen.

Wieder Dutzende Festnahmen bei Protesten in Weißrussland

Minsk - Bei den Protesten in Weißrussland gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko sind nach Behördenangaben wieder mehr als 40 Demonstranten festgenommen worden. Zu den Festnahmen sei es am Freitag gekommen, teilte das Innenministerium in Minsk am Samstag mit. Rund die Hälfte der Festgenommenen müsse mit einer Strafe rechnen.

Präsidentschaft für Salzburger Festspiele ausgeschrieben

Salzburg - Das Kuratorium des Salzburger Festspielfonds hat am Wochenende im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" die Funktion der Präsidentin oder des Präsidenten der Salzburger Festspiele ausgeschrieben. Langzeit-Präsidentin Helga Rabl-Stadler hat im Juni angekündigt, ihr Amt noch ein weiteres Jahr lang ausüben zu wollen. Doch ihr Vertrag läuft mit Jahresende aus und muss deshalb ausgeschrieben werden.

Corona-Ampel - Anschober für regionalere Differenzierungen

Innsbruck - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat in Sachen Corona-Ampel eine "weitere regionale Differenzierung auch innerhalb von Bezirksgrenzen" in Aussicht gestellt. Dies sei "unser fixer Plan", erklärte Anschober am Samstag in einer Aussendung des Landes Tirol. Der Minister hatte sich am Freitagabend mit Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in Innsbruck zu einem Arbeitsgespräch getroffen.

Kurz will von EU-Kommission lösungsorientierten Vorschlag

Wien/Brüssel - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erwartet von der EU-Kommission konkrete Maßnahmen in der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Er gehe davon aus, dass deren Präsidentin, Ursula von der Leyen, "einen lösungsorientierten Vorschlag" vorlegen werde, "der auf unserem Konzept der 'flexiblen Solidarität' aufbauen wird", so Kurz gegenüber deutschen und Schweizer Medien (Samstagsausgaben).

17-Jähriger bei Autounfall in Niederösterreich gestorben

Orth a.d. Donau - Ein 17-jähriger Pkw-Lenker ist Samstagfrüh bei einem Verkehrsunfall auf der B3 in Orth an der Donau (Bezirk Gänserndorf) ums Leben gekommen. Der Jugendliche kam aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Auto links von der Fahrbahn ab, streifte eine Baustellenabsperrung und prallte gegen mehrere Bäume einer Allee, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Tausende demonstrieren in Chabarowsk gegen Moskau

Moskau - Aus Protest gegen die Festnahme des Ex-Gouverneurs Sergej Furgal sind im Osten Russlands wieder Tausende Menschen auf die Straßen gegangen. In der Großstadt Chabarowsk zogen am Samstag nach Berichten rund 8000 Menschen durch das Zentrum. "Putins Bande muss vor Gericht" und "Putin hat unseren Gouverneur gestohlen" skandierten die Menschen, die mit Plakaten und Fahnen unterwegs waren.

358 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Der 24-Stunden-Wert der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich hat am Samstag 358 Fälle ausgemacht. Das waren fast exakt gleich viele wie am Vortag, wo 357 neue Erkrankungen registriert wurden. 315 weitere Personen galten laut Innen- und Gesundheitsministerium bis Samstagvormittag wieder als genesen, die Zahl der Todesfälle von Covid-19-Patienten blieb mit bisher 735 gleich.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red