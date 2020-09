Diagonale-Preis für Video-Game-Doku über Ungehorsam im Krieg

Graz/Wien - Mit fast einem halben Jahr Verspätung ist der erste diesjährige Preis der Diagonale 2020 an den besten Kurzdokumentarfilm verliehen worden. Das Jungfilmemacher-Trio Total Refusal, bestehend aus Robin Klengel, Leonhard Müllner und Michael Stumpf nahm die Auszeichnung in Form einer goldenen Nuss am Freitagabend in Graz entgegen.

Bio-Anteil im Handel im ersten Halbjahr über zehn Prozent

Wien/Brüssel - Der Bio-Anteil im Handel wird heuer einen neuen Höchstwert erreichen. Erstmals werde er zweistellig - in der Höhe von zehn Prozent - ausfallen, teilte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Samstag bereits aus der neuesten Roll-AMA-Analyse mit, die am Montag präsentiert wird. Vor allem Milch und Eier sind gefragt, aber auch Erdäpfel, Gemüse und Fruchtjoghurt.

Regenwälder im Amazonasgebiet stehen in Flammen

Brasilia - Kein Tag zum Feiern: Trotz eines Verbots von Brandrodungen und eines massiven Militäreinsatzes steht der Regenwald im Amazonasgebiet weiter in Flammen. Allein in den ersten Septembertagen wurden im brasilianischen Amazonasgebiet rund 1.000 Feuer registriert, wie aus den Daten des Weltrauminstituts Inpe hervorgeht. Präsident Jair Bolsonaro bezeichnete indes Umweltschutzorganisationen als "Krebs".

Hacker sieht politische Färbung der Corona-Ampel

Wien - Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) vermutet eine politische Färbung bei der Corona-Ampel-Schaltung. Im Ö1-"Mittagsjournal" ortete er eine Lust, rote Städte gelb zu färben. Konkret bezog er sich auf die SPÖ-regierten Städte Wien und Linz. In beiden Städten gebe es verhältnismäßig weniger Fälle als in den jeweils nahe liegenden Städten Wiener Neustadt (ÖVP-regiert) und Wels (FPÖ-regiert).

Japan im Auge eines mächtigen Taifuns

Tokio - Ein gewaltiger Taifun nimmt Kurs auf das südjapanische Urlaubsparadies Okinawa. Die Behörden warnten die Bewohner der Inselprovinz am Samstag, äußerste Vorsicht walten zu lassen. Der Taifun "Haishen", der 10. Wirbelsturm der Saison, droht, am Sonntag noch an Kraft zuzulegen und die Region mit Windgeschwindigkeiten nahe seinem Zentrum von bis zu mehr als 300 Kilometern in der Stunde zu überziehen.

Wieder Dutzende Festnahmen bei Protesten in Weißrussland

Minsk - Bei den Protesten in Weißrussland gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko sind nach Behördenangaben wieder mehr als 40 Demonstranten festgenommen worden. Zu den Festnahmen sei es am Freitag gekommen, teilte das Innenministerium in Minsk am Samstag mit. Rund die Hälfte der Festgenommenen müsse mit einer Strafe rechnen.

Corona-Ampel - Anschober für regionalere Differenzierungen

Innsbruck - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat in Sachen Corona-Ampel eine "weitere regionale Differenzierung auch innerhalb von Bezirksgrenzen" in Aussicht gestellt. Dies sei "unser fixer Plan", erklärte Anschober am Samstag in einer Aussendung des Landes Tirol. Der Minister hatte sich am Freitagabend mit Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in Innsbruck zu einem Arbeitsgespräch getroffen.

Kurz will von EU-Kommission lösungsorientierten Vorschlag

Wien/Brüssel - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erwartet von der EU-Kommission konkrete Maßnahmen in der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Er gehe davon aus, dass deren Präsidentin, Ursula von der Leyen, "einen lösungsorientierten Vorschlag" vorlegen werde, "der auf unserem Konzept der 'flexiblen Solidarität' aufbauen wird", so Kurz gegenüber deutschen und Schweizer Medien (Samstagsausgaben).

