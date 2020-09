Anschober bei Corona-Ampel für regionale Differenzierung

Innsbruck - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat in Sachen Corona-Ampel eine "weitere regionale Differenzierung auch innerhalb von Bezirksgrenzen" in Aussicht gestellt. Es gehe ihm darum, dass man die Abgrenzung noch spezifischer vornehme, nicht nur auf Bezirksebene. "Dort wo der Bedarf da ist. Das kann ein halber Bezirk sein oder auch drei Gemeinden", sagte Anschober am Samstag in Innsbruck.

Bio-Anteil im Handel im ersten Halbjahr über zehn Prozent

Wien/Brüssel - Der Bio-Anteil im Handel wird heuer einen neuen Höchstwert erreichen. Erstmals werde er zweistellig - in der Höhe von zehn Prozent - ausfallen, teilte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Samstag bereits aus der neuesten Roll-AMA-Analyse mit, die am Montag präsentiert wird. Vor allem Milch und Eier sind gefragt, aber auch Erdäpfel, Gemüse und Fruchtjoghurt.

Schallenberg schließt im Fall Nawalny Sanktionen nicht aus

Wien/Moskau - Im Fall des Giftanschlags auf den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny schließt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) Sanktionen gegen Russland nicht aus, sollte Moskau nicht adäquat reagieren. Im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstag) sagte er, hier seien "alle Maßnahmen denkbar". Diese könnten allerdings nicht ohne Beweise ausgesprochen werden.

EU bremst beim Fixkostenzuschuss, Wien empört

Wien - Brüssel bremst beim neuen Fixkostenzuschuss. In einem vierseitigen Schreiben verlangen die Beamten der Kommission detailliert Auskunft über die neue Maßnahme, die vor allem den Branchen zugutekommen sollen, die auch über den Herbst und Winter wenig bis gar kein Geschäft haben werden, berichtet die "Presse". In Wien reagiert man mit Unverständnis.

Präsidentschaft für Salzburger Festspiele ausgeschrieben

Salzburg - Das Kuratorium des Salzburger Festspielfonds hat am Wochenende im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" die Funktion der Präsidentin oder des Präsidenten der Salzburger Festspiele ausgeschrieben. Langzeit-Präsidentin Helga Rabl-Stadler hat im Juni angekündigt, ihr Amt noch ein weiteres Jahr lang ausüben zu wollen. Doch ihr Vertrag läuft mit Jahresende aus und muss deshalb ausgeschrieben werden.

Hacker sieht politische Färbung der Corona-Ampel

Wien - Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) vermutet eine politische Färbung bei der Corona-Ampel-Schaltung. Im Ö1-"Mittagsjournal" ortete er eine Lust, rote Städte gelb zu färben. Konkret bezog er sich auf die SPÖ-regierten Städte Wien und Linz. In beiden Städten gebe es verhältnismäßig weniger Fälle als in den jeweils nahe liegenden Städten Wiener Neustadt (ÖVP-regiert) und Wels (FPÖ-regiert).

Japan im Auge eines mächtigen Taifuns

Tokio - Ein gewaltiger Taifun nimmt Kurs auf das südjapanische Urlaubsparadies Okinawa. Die Behörden warnten die Bewohner der Inselprovinz am Samstag, äußerste Vorsicht walten zu lassen. Der Taifun "Haishen", der 10. Wirbelsturm der Saison, droht, am Sonntag noch an Kraft zuzulegen und die Region mit Windgeschwindigkeiten nahe seinem Zentrum von bis zu mehr als 300 Kilometern in der Stunde zu überziehen.

Papst schreibt Enzyklika über Pandemie

Vatikanstadt - Papst Franziskus wird im Oktober eine Enzyklika unterzeichnen. Sie dürfte die Coronakrise und eine globale Neuorientierung nach der Pandemie zum Inhalt haben. Das Lehrschreiben mit dem Titel "Fratelli tutti" (Alle Brüder) soll laut Kathpress vom Papst am 3. Oktober im Kloster von Assisi unterzeichnet werden.

