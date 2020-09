Trump schaltet sich im Fall Nawalny ein

Wien/Moskau - Nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat US-Präsident Donald Trump klare Forderungen oder Vorwürfe an die Adresse Moskaus vermieden. Ihm lägen noch keine Beweise für einen Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen vor, so Trump am Freitag. Während in Berlin Forderungen nach Konsequenzen für das Pipelineprojekt Nord Stream 2 lauter werden, will Wien daran festhalten.

Anschober bei Corona-Ampel für regionale Differenzierung

Innsbruck - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat in Sachen Corona-Ampel eine "weitere regionale Differenzierung auch innerhalb von Bezirksgrenzen" in Aussicht gestellt. Es gehe ihm darum, dass man die Abgrenzung noch spezifischer vornehme, nicht nur auf Bezirksebene. "Dort wo der Bedarf da ist. Das kann ein halber Bezirk sein oder auch drei Gemeinden", sagte Anschober am Samstag in Innsbruck.

Corona-Ampel: Rot-Blau will Gesetz per Bunderat verzögern

Wien - Sollte die Regierung bei der Umsetzung der Corona-Ampel-Maßnahmen auf eine gesetzliche Basis setzen, wird es mit den geplanten Verschärfungen noch länger dauern. Denn SPÖ und FPÖ avisieren in der Tageszeitung "Österreich", im Bundesrat dem geplanten Covid-Gesetz nicht zustimmen zu wollen. Daraus kann sich im Extremfall eine wochenlange Verzögerung ergeben.

EU bremst beim Fixkostenzuschuss, Wien empört

Wien - Brüssel bremst beim neuen Fixkostenzuschuss. In einem vierseitigen Schreiben verlangen die Beamten der Kommission detailliert Auskunft über die neue Maßnahme, die vor allem den Branchen zugutekommen sollen, die auch über den Herbst und Winter wenig bis gar kein Geschäft haben werden, berichtet die "Presse". In Wien reagiert man mit Unverständnis.

Präsidentschaft für Salzburger Festspiele ausgeschrieben

Salzburg - Das Kuratorium des Salzburger Festspielfonds hat am Wochenende im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" die Funktion der Präsidentin oder des Präsidenten der Salzburger Festspiele ausgeschrieben. Langzeit-Präsidentin Helga Rabl-Stadler hat im Juni angekündigt, ihr Amt noch ein weiteres Jahr lang ausüben zu wollen. Doch ihr Vertrag läuft mit Jahresende aus und muss deshalb ausgeschrieben werden.

Tausende Weißrussinnen protestieren gegen Lukaschenko

Minsk - Tausende Frauen haben in Weißrussland wieder gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko demonstriert. Sie zogen am Samstag zu Fuß durch die Hauptstadt Minsk und schwenkten weiß-rot-weiße Fahnen, wie auf Bildern in sozialen Netzwerken zu sehen war. Viele trugen Blumen bei sich. Zu dem sogenannten "Marsch der Frauen" hatte die Opposition aufgerufen.

Papst schreibt Enzyklika über Pandemie

Vatikanstadt - Papst Franziskus wird im Oktober eine Enzyklika unterzeichnen. Sie dürfte die Coronakrise und eine globale Neuorientierung nach der Pandemie zum Inhalt haben. Das Lehrschreiben mit dem Titel "Fratelli tutti" (Alle Brüder) soll laut Kathpress vom Papst am 3. Oktober im Kloster von Assisi unterzeichnet werden.

Kurz will von EU-Kommission lösungsorientierten Vorschlag

Wien/Brüssel - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erwartet von der EU-Kommission konkrete Maßnahmen in der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Er gehe davon aus, dass deren Präsidentin, Ursula von der Leyen, "einen lösungsorientierten Vorschlag" vorlegen werde, "der auf unserem Konzept der 'flexiblen Solidarität' aufbauen wird", so Kurz gegenüber deutschen und Schweizer Medien (Samstagsausgaben).

