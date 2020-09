Trump schaltet sich im Fall Nawalny ein

Wien/Moskau - Nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat US-Präsident Donald Trump klare Forderungen oder Vorwürfe an die Adresse Moskaus vermieden. Ihm lägen noch keine Beweise für einen Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen vor, so Trump am Freitag. Während in Berlin Forderungen nach Konsequenzen für das Pipelineprojekt Nord Stream 2 lauter werden, will Wien daran festhalten.

Anschober bei Corona-Ampel für regionale Differenzierung

Innsbruck - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat in Sachen Corona-Ampel eine "weitere regionale Differenzierung auch innerhalb von Bezirksgrenzen" in Aussicht gestellt. Es gehe ihm darum, dass man die Abgrenzung noch spezifischer vornehme, nicht nur auf Bezirksebene. "Dort wo der Bedarf da ist. Das kann ein halber Bezirk sein oder auch drei Gemeinden", sagte Anschober am Samstag in Innsbruck.

Vermisster Steirer bei Suchaktion tot aufgefunden

Passail - Ein 87 Jahre alter, vermisster Mann ist am Samstag in Passail (Bezirk Weiz) bei einer Suchaktion tot aufgefunden worden. Wie die Polizei berichtete, war der Mann am Freitag zu einer Wanderung aufgebrochen, seine Familie konnte ihn jedoch bald nicht mehr telefonisch erreichen. Am Freitagabend startete die Suche, die nach erfolglosem Abbruch gegen 4.45 Uhr am Samstag fortgesetzt wurde.

62 Katzen aus Wiener Wohnung gerettet

Wien - In Wien-Brigittenau sind kürzlich 62 Katzen aus einer Wohnung gerettet und an das Tierquartier Wien übergeben worden. Die Tiere wurden einer Frau abgenommen und seien verängstigt gewesen und großteils nicht gesund, bestätigte das Tierquartier einen Bericht der "Kronen Zeitung" (Samstagausgabe). Die Vierbeiner haben etwa Katzenschnupfen, auch eine Oberschenkelluxation wurde diagnostiziert.

Corona-Ampel: Rot-Blau könnte Gesetz per Bundesrat verzögern

Wien - Sollte die Regierung bei der Umsetzung der Corona-Ampel-Maßnahmen auf eine gesetzliche Basis setzen, könnte es mit den geplanten Verschärfungen noch um einige Wochen länger dauern. Denn SPÖ und FPÖ avisieren in der Tageszeitung "Österreich", im Bundesrat dem geplanten Covid-Gesetz nicht zustimmen zu wollen. Die SPÖ ruderte am Samstagabend aber wieder ein wenig zurück.

Mindestens 16 Tote bei Explosion in Moschee in Bangladesch

Dhaka - Bei einer Gas-Explosion am Freitag in einer Moschee in Bangladesch sind mindestens 16 Menschen getötet worden. Dutzende weitere Gläubige erlitten lebensbedrohliche Verbrennungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als Unglücksursache wird demnach ein Gasleck in dem Gotteshaus im Bezirk Narayanganj vermutet. Am Abend hatten sich dort zahlreiche Gläubige zum Gebet versammelt.

Tausende Weißrussinnen protestieren gegen Lukaschenko

Minsk - Tausende Frauen haben in Weißrussland wieder gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko demonstriert. Sie zogen am Samstag zu Fuß durch die Hauptstadt Minsk und schwenkten weiß-rot-weiße Fahnen, wie auf Bildern in sozialen Netzwerken zu sehen war. Viele trugen Blumen bei sich. Zu dem sogenannten "Marsch der Frauen" hatte die Opposition aufgerufen.

Taliban-Delegation für Friedensgespräche in Katar

Kabul - Ein Verhandlungsteam der radikalislamischen Taliban aus Afghanistan ist zu Friedensgesprächen in Katar eingetroffen. "Alle Mitglieder unserer Verhandlungsgruppe sind in Doha angekommen", sagte der Taliban-Sprecher Suhail Shaheen am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Verhandlungen könnten beginnen, sobald "einige kleine technische Probleme" gelöst seien.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red