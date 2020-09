16-Jähriger nach Fahrradunfall in Klinik verstorben

Innsbruck - Ein 16-Jähriger ist nach einem schweren Fahrradunfall am späten Samstagnachmittag auf dem Tummelplatzweg in Innsbruck in der Klinik kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Jugendliche hatte offenbar vor einem, mit einem Kinderwagen entgegenkommenden, 42-Jährigen eine Vollbremsung gemacht. Daraufhin flog er über den Lenker und stürzte gegen einen abgestellten Pkw.

Trump verlangt Entlassung von Fox-New-Korrespondentin

Washington - US-Präsident Donald Trump hat nach Medienberichten über angebliche abfällige Bemerkungen über gefallene US-Soldaten die Entlassung einer Korrespondentin des Fernsehsenders Fox News verlangt. Die Journalistin Jennifer Griffin solle wegen ihre Berichterstattung "gefeuert" werden, forderte Trump am Samstag im Onlinedienst Twitter.

Corona-Ampel: Rot-Blau könnte Gesetz per Bundesrat verzögern

Wien - Sollte die Regierung bei der Umsetzung der Corona-Ampel-Maßnahmen auf eine gesetzliche Basis setzen, könnte es mit den geplanten Verschärfungen noch um einige Wochen länger dauern. Denn SPÖ und FPÖ avisieren in der Tageszeitung "Österreich", im Bundesrat dem geplanten Covid-Gesetz nicht zustimmen zu wollen. Die SPÖ ruderte am Samstagabend aber wieder ein wenig zurück.

Keine Hoffnung mehr auf Überlebende nach Explosion in Beirut

Beirut - Nach drei Tagen Hoffen und Bangen haben die Rettungskräfte keine Hoffnung mehr, einen weiteren Überlebenden der Explosionskatastrophe in Beirut zu finden. Unter den Trümmern eines eingestürzten Hauses gebe es "aus technischer Sicht" keine Anzeichen für Leben mehr, sagte der Leiter des chilenischen Rettungsteams "Topos" ("Maulwürfe"), Francisco Lermanda, am Samstagabend vor Journalisten.

Zusammenstöße bei Protesten gegen Migranten in Dover

Dover - Bei Protesten gegen die steigende Zahl von Migranten, die mit kleinen Booten den Ärmelkanal überqueren, hat es am Samstag in Dover im Südosten Englands Zusammenstöße mit der Polizei und mehrere Festnahmen gegeben. Die Polizei nahm neun Menschen fest, nachdem dutzende Demonstranten eine vierspurige Straße nahe der Hafenstadt blockiert und sich Auseinandersetzungen mit Beamten geliefert hatten.

Tödlicher Bergunfall in Vorarlberg

Warth am Arlberg - Ein 57-jähriger Deutscher ist am Samstag beim Bergsteigen in Vorarlberg tödlich verunglückt. Laut Polizei war der Mann am Vormittag mit seiner Frau über Warth (Bezirk Bregenz) auf das Karhorn (2.416m) gestiegen. Am Gipfel trafen sie ihre Tochter und eine weitere Person, die über den Klettersteig gekommen waren. Beim gemeinsamen Abstieg auf der Südseite des Gipfels rutschte der 57-Jährige dann aus.

Malis Militärjunta berät mit Opposition über Zivilregierung

Bamako - Nach dem Putsch in Mali hat die Militärjunta erste Gespräche mit der Opposition über die Rückkehr zu einer zivilen Regierung geführt. Der Anführer der Militärjunta, Assimi Goita, nahm am Samstag nicht an der ersten Gesprächsrunde in der Hauptstadt Bamako teil, wie aus Militärkreisen verlautete. Sein Vize Malick Diaw sagte, seit dem 18. August werde an einer "neuen Geschichte" für Mali geschrieben.

Taliban-Delegation für Friedensgespräche in Katar

Kabul - Ein Verhandlungsteam der radikalislamischen Taliban aus Afghanistan ist zu Friedensgesprächen in Katar eingetroffen. "Alle Mitglieder unserer Verhandlungsgruppe sind in Doha angekommen", sagte der Taliban-Sprecher Suhail Shaheen am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Verhandlungen könnten beginnen, sobald "einige kleine technische Probleme" gelöst seien.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red