Blümel rechnet mit "massiver Neuverschuldung" auch 2021

Wien - Die Coronakrise wird den heimischen Staatshaushalt auch 2021 ordentlich belasten. "Auch nächstes Jahr wird es noch eine massive Neuverschuldung brauchen", kündigte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) im APA-Gespräch ohne konkrete Nennung von Zahlen an. Dieses neuerliche "Corona-Budget" sei notwendig, um Hilfsmaßnahmen weiter umsetzen zu können.

Starker Thiem nach Sieg über Cilic im US-Open-Achtelfinale

New York - Dominic Thiem hat zum 13. Mal bei einem Tennis-Grand-Slam-Turnier das Achtelfinale erreicht, zum fünften Mal allein bei den US Open. Mit einer starken Leistung bezwang der Weltranglisten-Dritte am Samstag (Ortszeit) in Runde drei in New York den kroatischen Ex-US-Open-Champ Marin Cilic 6:2,6:2,3:6,6:3. Am Montag spielt Thiem gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime um den Einzug ins Viertelfinale.

Zwölf Festnahmen bei Demonstration gegen Netanyahu

Jerusalem - In Israel haben erneut tausende Demonstranten den Rücktritt von Regierungschef Benjamin Netanyahu gefordert. Trotz einer Hitzewelle versammelten sich am Samstagabend mehrere tausend Menschen vor der offiziellen Residenz des Regierungschefs in Jerusalem und hunderte weitere vor Netanyahus Privatresidenz im Küstenort Caesarea. Nach Angaben der Polizei wurden zwölf Demonstranten festgenommen.

Kurz wirbt um Verständnis für Corona-Ampel

Wien - Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) versucht im Streit um die Corona-Ampel zu kalmieren und betont, dass eine Gelb-Schaltung keine Schuldzuweisung sei. Er äußerte Verständnis für die schwierige Situation der von "Gelb" betroffenen Städte und Bezirke. Gleichzeitig geht Kurz davon aus, dass die erweiterte Maskenpflicht etwa im Handel sowie Einschränkungen bei Veranstaltungen schon jetzt umsetzbar seien.

Viertel der Bevölkerung hat Migrationshintergrund

Wien - Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist in Österreich im vergangenen Jahrzehnt stark angestiegen. Das zeigen erste Daten aus dem Integrationsbericht, der am Dienstag präsentiert wird. Heute ist fast ein Viertel der österreichischen Bevölkerung (2,070.100 Personen) entweder selbst zugewandert oder hat zugewanderte Eltern.

Türkischer Außenminister wirft Kurz "abstoßende Politik" vor

Ankara/Wien/Athen - Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) scharf angegriffen. "Diese abstoßende Politik, die auf Rassismus, Fremden- und Islamfeindlichkeit beruht, ist die kranke Denkweise unserer Zeit", schrieb Cavusoglu Samstag auf Twitter. Kurz hatte zuvor die EU aufgerufen, sich vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nicht erpressen oder bedrohen zu lassen.

Weißrussische Opposition ruft zu neuer Großdemo auf

Minsk - Trotz eines Demonstrationsverbots in Weißrussland (Belarus) hat die Opposition neue Massenproteste gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko geplant. Die Menschen sollten sich für den "Marsch der Einheit" am Sonntag ab 13.00 Uhr MESZ auf dem Unabhängigkeitsplatz in der Hauptstadt Minsk versammeln, hieß es in dem Aufruf unter dem Motto "Einer für alle, alle für einen".

Arbeiterkammer und Gewerkschaft laden zu Arbeitsmarkt-Gipfel

Wien - Aufgrund der in der Coronakrise immens angestiegenen Arbeitslosigkeit wollen Arbeiterkammern (AK) und Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) "das Thema auf die politische Agenda bringen". Dazu laden sie am 15. September zu einem Spitzengespräch mit politisch verantwortlichen Ministerinnen und Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer, teilten sie am Sonntag der APA mit.

