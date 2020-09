Weltranglistenerster Djokovic bei US Open disqualifiziert

New York - Der bei den Tennis-US-Open als Nummer 1 gesetzte Novak Djokovic ist am Sonntag während seines Achtelfinalspieles disqualifiziert worden. Der Serbe schoss im Spiel gegen den Spanier Pablo Carreno-Busta einen Ball blind nach hinten weg und traf damit eine Linienrichterin, die zu Boden ging. Nach minutenlangen Diskussionen auf dem Platz mit Supervisor und Schiedsrichtern verließ Djokovic den Platz.

Schulbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland

Wien - In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt am Montag für rund 456.000 Schüler das neue Schuljahr. Knapp 37.000 Taferlklassler begehen ihren ersten Schultag. Eine Woche später enden die neunwöchigen Sommerferien dann auch für etwa 620.600 Schüler in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg. Für rund 50.000 Kinder wird es dort der erste Schultag sein.

Zehntausende protestieren in Weißrussland gegen Lukaschenko

Minsk - Trotz eindringlicher Warnungen haben in Weißrussland wieder Zehntausende Menschen landesweit gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko protestiert. Die meisten Menschen versammelten sich am Sonntagnachmittag in der Hauptstadt Minsk mit historischen weiß-rot-weißen Landesflaggen. Auch in anderen Städten gab es Protestaktionen. Menschen riefen etwa "Es lebe Belarus".

Mehr als 200 Camper vor Bränden in Kalifornien gerettet

San Francisco - Ein sich rasch ausbreitender Waldbrand hat im US-Bundesstaat Kalifornien zahlreiche Camper und Urlauber eingeschlossen. Mehr als 200 Menschen wurden mit Hilfe von Militärhubschraubern gerettet, teilte der Sheriff im Bezirk Madera County am Sonntagvormittag (Ortszeit) mit. Demnach wurden 20 Verletzte in Krankenhäuser gebracht. Die Rettungsaktion an dem Stausee Mammoth Pool sei damit abgeschlossen.

Taifun "Haishen" traf auf Süden Japans

Kagoshima - Der mächtige Taifun "Haishen" ist am Sonntag auf den Süden Japans getroffen. Der Leiter der japanischen Meteorologiebehörde, Yoshihisa Nakamoto, warnte vor Rekord-Niederschlägen, heftigen Windböen, Überschwemmungen und Erdrutschen. Die Behörden riefen mehr als sieben Millionen Menschen insbesondere auf Kyushu, einer der japanischen Hauptinseln, auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Schulbeginn: Faßmann hält Ausnahmen von Ampel für möglich

Wien - Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) kann sich Ausnahmen an den Schulen von der Ampelschaltung in einzelnen Bezirken vorstellen. Wenn es in einem Teil des Bezirks gar keine Fälle gebe, "darauf kann man eingehen", sagte er in der "ZiB2" am Sonntag. Als Beispiel nannte er das Alpbachtal, das im gelb geschalteten Bezirk Kufstein liegt, aber keinen aktuellen Corona-Fall aufweist.

Trump nahm bei Paris-Besuch Kunstwerke mit nach Washington

Washington/Paris - Bei einer Frankreich-Reise vor zwei Jahren soll US-Präsident Donald Trump gefallene US-Soldaten als "Verlierer" und "Trottel" bezeichnet haben - nun gibt es neue Enthüllungen über die Reise: Trump nahm damals Kunstwerke aus der Botschafter-Residenz einfach in die USA mit. Trumps Sprecher Judd Deere bestätigte die Mitnahme der Kunstwerke.

Sucharbeiten nach Explosion in Beirut endgültig eingestellt

Beirut - In Beirut haben sich die Hoffnungen zerschlagen, einen Monat nach der Explosionskatastrophe im Hafen doch noch Überlebende in den Trümmern zu finden. Bei der Untersuchung des letzten Luftlochs in den Gebäudetrümmern sei niemand gefunden worden. Die Sucharbeiten an der Stelle wurden daher am Sonntag offiziell eingestellt.

