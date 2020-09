Schulbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland

Wien - In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland hat am Montag für rund 456.000 Schülerinnen und Schüler das neue Schuljahr begonnen. Coronabedingt startete die Schule für die Taferlklassler in Wien mit Schultüte und Maske. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) appellierte bei dem Besuch der Ganztags-Volksschule Alte Donau: "Lasst euch nicht durch die Maske stören. In der Klasse kann man sie abnehmen."

Runder Tisch setzt Ziele im Kampf gegen Alterseinsamkeit

Wien - Ein Runder Tisch aus Regierung, Hilfsorganisationen und Interessensverbänden hat sich am Montag in Wien erste Ziele zur Bekämpfung der Alterseinsamkeit gesetzt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) strebt einen umfassenden "Pakt" an, der Maßnahmen ermöglicht, um während der Coronakrise ein sicheres Umfeld für Pflegeheime und Spitäler zu schaffen. Ein weiterer Runder Tisch findet nächste Woche statt.

Umstrukturierung bei Mayr-Melnhof: Rund 130 Jobs in NÖ weg

Hirschwang - Wegen Umstrukturierungsmaßnahmen werden am Standort von Mayr-Melnhof in Hirschwang an der Rax in Niederösterreich rund 130 Jobs wegfallen. Grund sei die Einstellung der Produktion auf der Kartonmaschine, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Zeitpunkt für den Schritt ist nach Angaben eines Sprechers offen, angepeilt wird eine Durchführung noch in diesem Jahr.

Schlagabtausch EU-Großbritannien vor neuer Verhandlungsrunde

London - Nach britischen Drohungen mit einem harten Brexit hat der EU-Chefunterhändler Michel Barnier der Regierung in London Rosinenpickerei vorgeworfen. "Ich bin weiterhin besorgt", sagte Barnier am Montag. Die Zeitung "Telegraph" hatte zuvor berichtet, Premier Boris Johnson fordere eine Einigung mit der EU in nur 38 Tagen bis zum 15. Oktober, sonst könne es kein Handelsabkommen geben.

Kreml nennt Vorwürfe gegen Russland im Fall Nawalny "absurd"

Berlin/Moskau - Der Kreml hat Vorwürfe gegen die russische Regierung im Zusammenhang mit der Vergiftung des Oppositionsführers Alexej Nawalny zurückgewiesen. Solche Vorwürfe seien "absurd", sagte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin am Montag in Moskau. Nawalny wurde laut der deutschen Regierung "zweifelsfrei" mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe aus sowjetischer Entwicklung vergiftet.

Gewessler setzt im Kampf gegen Plastikmüll auf Pfand

Wien - Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) verstärkt den Kampf gegen Plastikmüll. Mit einem Drei-Punkte-Plan will sie einerseits den Müllberg reduzieren, andererseits Strafzahlungen an die EU vermeiden. Dabei denkt sie an eine Quote für Mehrwegflaschen im Handel, ein Pfand auf Einwegflaschen und eine Abgabe für Erstellung und Import von Kunststoffen, sagte die Ministerin am Montag in Wien.

290 Corona-Neuinfektionen und 257 Genesene in Österreich

Wien - Die Zahl der österreichweit registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist nach Angaben von Innen- und Gesundheitsministerium von Montag bei 290 innerhalb der vergangenen 24 Stunden gelegen. 257 Personen wurden im Gegensatz wieder als genesen ausgewiesen. Mit Stand Montagvormittag sind österreichweit 746 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben.

Chinas Exporte trotz Corona um fast zehn Prozent gestiegen

Peking - Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie haben sich Chinas Exporte im August erneut deutlich erholt. Die Ausfuhren der zweitgrößten Volkswirtschaft legten im Vorjahresvergleich stärker als erwartet um 9,5 Prozent zu. Wie schon im Vormonat fielen die chinesischen Importe allerdings erneut geringer aus, diesmal um 2,1 Prozent. Unterm Strich verzeichnete der Außenhandel damit ein Plus um 4,2 Prozent.

