Russischer Oppositioneller Nawalny aus dem Koma geholt

Berlin/Moskau - Das künstliche Koma des vergifteten russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny ist beendet worden. Sein Gesundheitszustand habe sich verbessert, und er werde schrittweise von der maschinellen Beatmung entwöhnt, erklärte die Berliner Universitätsklinik Charit� am Montag. Nawalny reagiere auf Ansprache, Langzeitfolgen der schweren Vergiftung seien jedoch weiterhin nicht auszuschließen.

Rätselhafter Geldsegen aus den USA erfreut Oberösterreicher

Linz/Wien - Ein rätselhafter Geldsegen aus den USA ist zuletzt auf etliche Oberösterreicher niedergegangen: So fand etwa ein Linzer Pensionist einen Scheck über 1.200 US-Dollar (1.013,34 Euro) in seinem Postkasten, unterzeichnet von US-Präsident Donald Trump, berichtete das ORF Radio OÖ am Montag. Bei Raiffeisen Oberösterreich wurden demnach bereits 63 solcher Schecks eingelöst, bei der Sparkasse in OÖ 45.

Taifun "Haishen" fordert ein Todesopfer in Japan

Tokio - In Japan ist durch den Taifun "Haishen" laut Behörden mindestens ein Mensch gestorben, vier weitere wurden nach einem Erdrutsch in der Region Miyazahki vermisst. Bei drei Todesfällen während des Sturmes blieb die Ursache zunächst unklar. Mehr als 300.000 Haushalte waren am Montag weiterhin ohne Strom. "Haishen" bewegte sich an der Ostküste der koreanischen Halbinsel entlang weiter Richtung Norden.

U-Ausschuss: FPÖ schießt sich auf ÖVP und Soko-Leiter ein

Wien - Die FPÖ hat sich vor Wiederbeginn des Ibiza-Untersuchungsausschusses auf die ÖVP und den Leiter der SoKo-Tape Andreas Holzer eingeschossen. Nationalratspräsident und Vorsitzender Wolfgang Sobotka (ÖVP) sei gewissermaßen eine "Schlüsselfigur" bei den Vereinskonstruktionen der Volkspartei. Gegen Holzer bringen die Freiheitlichen eine Sachverhaltsdarstellung ein. Auch die SPÖ sieht offene Fragen.

Weißrussische Oppositionelle Kolesnikowa festgenommen

Moskau - Die weißrussische Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa ist laut einer Medienplattform festgenommen worden. Sie sei in der Innenstadt von Minsk von bisher nicht identifizierten Personen festgesetzt worden, meldete die Internetseite tut.by am Montag. Zudem soll auch die ehemalige Grünen-Vorsitzende des Landes, Irina Suchij, festgenommen worden sein.

Todesstrafen im Fall Khashoggi in Haftstrafen umgewandelt

Riad - Die Justiz in Saudi-Arabien hat die fünf Todesurteile im Fall des ermordeten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi in langjährige Haftstrafen umgewandelt. Wie die staatlichen Medien am Montag berichteten, wurden in einem abschließenden Urteil fünf Angeklagte zu 20 Jahren Haft verurteilt, gegen drei weitere wurden Haftstrafen zwischen sieben und zehn Jahren verhängt.

EU-Kommission erwägt offenbar ambitionierteres Klimaziel

Brüssel - Die EU-Kommission will offenbar eine deutliche Verschärfung des Klimaziels für 2030 vorschlagen: Statt um 40 Prozent sollen die Treibhausgase um 55 Prozent unter den Wert von 1990 sinken. Darauf laufe es nach jetzigem Stand hinaus, hieß es aus EU-Kreisen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will sich am 16. September offiziell in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union dazu äußern.

Wiener Börse schließt klar im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag in einem positiven europäischen Börsenumfeld klar im Plus geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gewann 1,55 Prozent auf 2.251,66 Punkte. Positive Konjunkturdaten aus China und der Eurozone stützten die europäischen Aktienbarometer. Hierzulande zeigten sich insbesondere Immobilientitel stark nachgefragt. So stiegen die Aktien der CA Immo, jene der Immofinanz und der s Immo um jeweils mehr als drei Prozent.

