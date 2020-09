Unklarer Verbleib von Kolesnikowa in Weißrussland

Moskau - Auch Stunden nach ihrem Verschwinden herrscht weiter Unklarheit über das Schicksal der Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa in Weißrussland. Familienangehörige gaben eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf. Seit Montagvormittag gibt es nach Angaben der Opposition zunächst kein Lebenszeichen von Kolesnikowa, von Entführung oder Verhaftung war die Rede.

Viele Teilnehmer bei Demo gegen Homophobie in Wien

Wien - Zahlreiche Personen haben am Montagabend in Wien gegen Homophobie demonstriert. Die Grünen hatten zu der Kundgebung aufgerufen, nachdem am Samstag bei einer Veranstaltung von teils rechtsextremen Gegnern der Corona-Maßnahmen eine Regenbogenfahne zerrissen wurde und Homosexuelle pauschal als "Kinderschänder" denunziert wurden.

Zwölf Jahre Haft für Missbrauch von eigenen Kindern

Wien - Nachdem er seine beiden Töchter über Jahre hinweg missbraucht hatte, ist ein 44-jähriger Familienvater am Montag am Wiener Landesgericht zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Zusätzlich wurde der Lkw-Fahrer in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Erneut Feuer auf verunglücktem Öl-Tanker vor Sri Lanka

Colombo - Starker Wind hat das Feuer auf dem vor der Küste Sri Lankas verunglückten Riesen-Öltanker neu angefacht. Der Brand, der am Sonntag gelöscht worden war, sei wieder ausgebrochen, erklärte Sri Lankas Marine am Montag. Wegen der Flammen auf der "New Diamond", die über 270.000 Tonnen Rohöl und Diesel an Bord hat, wächst die Angst vor einer Umweltkatastrophe im Indischen Ozean.

Rätselhafter Geldsegen aus den USA erfreut Oberösterreicher

Linz/Wien - Ein rätselhafter Geldsegen aus den USA ist zuletzt auf etliche Oberösterreicher niedergegangen: So fand etwa ein Linzer Pensionist einen Scheck über 1.200 US-Dollar (1.013,34 Euro) in seinem Postkasten, unterzeichnet von US-Präsident Donald Trump, berichtete das ORF Radio OÖ am Montag. Bei Raiffeisen Oberösterreich wurden demnach bereits 63 solcher Schecks eingelöst, bei der Sparkasse in OÖ 45.

Schlagabtausch EU-Großbritannien vor neuer Verhandlungsrunde

London - Nach britischen Drohungen mit einem harten Brexit hat der EU-Chefunterhändler Michel Barnier der Regierung in London Rosinenpickerei vorgeworfen. "Die Verhandlungen sind schwierig, weil die Briten das Beste aus beiden Welten wollen", sagte Barnier vor den neuen Verhandlungsrunde am Dienstag. Zuvor gab es Berichte, Premier Boris Johnson fordere eine Einigung mit der EU bis zum 15. Oktober.

40 mal lebenslang für Anschlag auf Istanbuler Nachtclub

Istanbul - Ein Gericht in der Türkei hat einen Usbeken wegen des Anschlags auf einen Istanbuler Nachtclub in der Silvesternacht 2017 mit 39 Toten zu 40 lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, erhielt Abdulkadir Mascharipow am Montag für jedes Opfer eine lebenslange Haftstrafe sowie eine für den gesamten Anschlag.

Einjährige stürzte im Bezirk Krems in Pool - reanimiert

Gedersdorf - In Gedersdorf im Bezirk Krems ist am Montagnachmittag eine Einjährige in einen Pool gestürzt und unter die darin befindliche Folie geraten. Das Mädchen wurde nach Polizeiangaben von Angehörigen reanimiert und vom Rettungshubschrauber "Christophorus 9" ins SMZ Ost - Donauspital nach Wien geflogen. Der Zustand des Opfers galt als kritisch.

