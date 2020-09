Kolesnikowa laut weißrussischem Grenzschutz festgenommen

Moskau - Nach ihrem Verschwinden ist die Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa in Weißrussland nach Angaben des Grenzschutzes festgenommen worden. Über ihren genauen Aufenthaltsort herrschte aber am Dienstagvormittag noch Unklarheit. Zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach sie sich in der Ukraine aufhalten sollte. Kiew dementierte das jedoch. Seit Montag gab es von Kolesnikowa kein Lebenszeichen.

Teile von Ibiza-Video an U-Ausschuss übermittelt

Wien - Das Ibiza-Video hat den U-Ausschuss erreicht - allerdings nicht komplett. Auf Anweisung von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) lieferte die Oberstaatsanwaltschaft Wien am Dienstag zwei Datenträger mit Bilddateien und Transkripten an das Parlament, die den Abgeordneten zur Verfügung gestellt werden. Die Opposition kritisierte das Timing - am Mittwoch wird nämlich Wolfgang Sobotka (ÖVP) befragt.

Bildung bleibt laut Integrationsbericht eine Baustelle

Wien - Der Bildungsbereich bleibt eine "Baustelle in der Integration." Das konstatierte die Vorsitzende des Integration-Expertenrats Katharina Pabel bei der Vorstellung des Integrationsberichts 2020 Dienstagvormittag. Zwei Drittel der Kinder mit Migrationshintergrund erreichten die Bildungsstandards im Lesen nicht, das sei alarmierend.

520 Neuinfektionen in Österreich mit 340 Fällen aus Wien

Wien - Die Zahl der österreichweiten registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist am Dienstag bei 520 innerhalb der vergangenen 24 Stunden gelegen, wie Innen-und Gesundheitsministerium berichteten. Dabei kamen 340 als neu ausgewiesene Infektionen aus Wien dazu, die jedoch laut dortigem Krisenstab zum Teil auf ältere Testergebnisse zurückzuführen sind, die nun ergänzt wurden.

Ministerin erwartet steigende Arbeitslosigkeit ab Herbst

Wien - Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit sind in der ersten Septemberwoche weiter zurückgegangen. Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) rechnet aber trotz dieses Trends mit leicht steigenden Arbeitslosenzahlen in den kommenden Wochen. Wegen der Corona-Pandemie, die eine Weltwirtschaftskrise ausgelöst habe, und saisonaler Effekte "stehen wir in diesem Ausnahmejahr vor einem herausfordernden Herbst".

Opposition mit Kritik an Coronagesetzen

Wien - Die Oppositionparteien haben neuerlich Kritik an den Coronagesetzen geübt. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger sieht die Corona-Ampel an sich als eine gute Idee, bei der Umsetzung werde aber "herumdilettiert". FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl sorgte sich indes, dass das Gesetz durchs Parlament gepeitscht werden und SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried ortete einen "Pfusch".

Von der Leyen baut nach Hogan-Rücktritt Team um

Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen baut nach dem Rücktritt von Handelskommissar Phil Hogan ihr Team um. Wie von der Leyen am Dienstag in Brüssel mitteilte, solle sich künftig Vizepräsident Valdis Dombrovskis um die Handelspolitik kümmern. Für den Iren Hogan neu ins Team kommen soll Mairead McGuinness. Sie wird die Zuständigkeit für Finanzmarktpolitik erhalten.

Gesichtserkennung laut Innenministerium im Regelbetrieb

Wien - Das Gesichtserkennungssystem des Innenministeriums ist nach einem rund einjährigen Versuchs- mit Anfang August in den Regelbetrieb übergegangen. Dies berichtete das ORF-Mittagsjournal aufgrund einer parlamentarischen Anfragebeantwortung der NEOS. Laut BMI-Sprecher Harald Sörös wurde das System bisher 581 Mal in Anspruch genommen und 83 Verdächtige durch die Software identifiziert.

