Festnahme von Kolesnikowa - Lukaschenko will im Amt bleiben

Moskau - Nach der Festnahme der weißrussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa gibt es widersprüchliche Angaben aus Kiew und Minsk. Ihr Aufenthaltsort ist nach wie vor unklar. Der weißrussische Präsident räumte unterdessen ein, vielleicht zu lange im Amt sei, Gespräche mit der Opposition lehnt er aber weiter ab.

Teile von Ibiza-Video an U-Ausschuss übermittelt

Wien - Das Ibiza-Video hat den U-Ausschuss erreicht - allerdings nicht komplett. Auf Anweisung von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) lieferte die Oberstaatsanwaltschaft Wien am Dienstag zwei Datenträger mit Bilddateien und Transkripten an das Parlament, die den Abgeordneten zur Verfügung gestellt werden. Die Opposition kritisierte das Timing - am Mittwoch wird nämlich Wolfgang Sobotka (ÖVP) befragt.

Integration mit Aufholbedarf an Schulen und am Arbeitsmarkt

Wien - Zehn Jahre gibt es den Integrationsbericht mittlerweile und auch die neueste, am Dienstag präsentierte Ausgabe zeigt diverse Problemfelder. Vor allem mangelnden Deutschkenntnisse an Schulen und eine niedrige Erwerbsbeteiligung von Frauen sind Aufgaben, die die zuständige Ministerin Susanne Raab (ÖVP) zu bewältigen hat.

520 Neuinfektionen in Österreich mit 340 Fällen aus Wien

Wien - Die Zahl der österreichweiten registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist am Dienstag bei 520 innerhalb der vergangenen 24 Stunden gelegen, wie Innen-und Gesundheitsministerium berichteten. Dabei kamen 340 als neu ausgewiesene Infektionen aus Wien dazu, die jedoch laut dortigem Krisenstab zum Teil auf ältere Testergebnisse zurückzuführen sind, die nun ergänzt wurden.

Gewessler gegen Plastikmüll: Regierung uneinig

Wien - Die Regierung ist offenbar uneinig über den am Montag von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) vorgestellten Drei-Punkte-Plan gegen Plastikmüll. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) wies etwa im ORF-Mittagsjournal darauf hin, dass es im Regierungsprogramm keinen Hinweis auf ein Pfand auf Einwegflaschen gebe. Scharfen Gegenwind bekam Gewessler vom Tiroler ÖVP-Wirtschaftsflügel.

Moskau wirft Berlin "Bluff" im Fall Nawalny vor

Berlin/Moskau - Im Streit um die Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny erwartet Russland von Deutschland Belege. "Es ist an der Zeit, die Karten offen zu legen, weil es für alle klar ist: Berlin blufft, um einem schmutzigen politischen Getue dienlich zu sein", schrieb die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Dienstag auf Facebook.

Frankfurter Buchmesse heuer ohne Aussteller

Frankfurt am Main - Der Hauptteil der Frankfurter Buchmesse, die klassische Hallenausstellung, fällt aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. "Aufgrund der aktuell geltenden Reisebeschränkungen können zahlreiche Länderstände nicht wie geplant umgesetzt werden", teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Kritik an der Entscheidung kam von der österreichischen IG Autorinnen Autoren.

Waldbrände in Kalifornien: Zehntausende Haushalte ohne Strom

San Francisco - Im Kampf gegen die verheerenden Wald- und Buschbrände in Kalifornien ist in Teilen des US-Bundesstaates der Strom abgestellt worden. Kaliforniens größter Energieversorger PG&E startete am Montagabend (Ortszeit) mit einer vorsorglichen Abschaltung von Stromleitungen in besonders gefährdeten Gebieten, etwa im nördlichen Sacramento Valley.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red