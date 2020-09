Löger und Glücksspielvertreter im Ibiza-U-Ausschuss

Wien - Der Ibiza-Untersuchungsausschuss geht nach der Befragung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Donnerstag weiter. Als Auskunftsperson soll Ex-Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) kommen. Ihm werden sichergestellte Chats zu Postenbesetzungen in der Causa Casinos zur Last gelegt. Er hatte in der ersten Tranche der Sitzungen aus Zeitgründen nicht mehr Auskunft geben können.

30 Prozent der Geburten 2019 per Kaiserschnitt

Wien - 2019 sind in Österreich 84.222 Kinder lebend geboren worden. Laut Statistik Austria wog ein neugeborenes Mädchen dabei durchschnittlich 3.257 Gramm und war 50,3 Zentimeter lang. Buben waren mit 3.383 Gramm etwas schwerer und mit 50,9 Zentimeter auch größer. 30,1 Prozent der 2019 Geborenen wurden mit einem Kaiserschnitt entbunden. Bei 13,5 Prozent war das ungeplant, bei 16,6 Prozent geplant.

Pompeo verdächtigt im Fall Nawalny russische Regierung

Washington - Der Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach Einschätzung von US-Außenminister Mike Pompeo wahrscheinlich von "hochrangigen" Mitgliedern der russischen Regierung angeordnet worden. Es gebe eine "erhebliche Wahrscheinlichkeit", dass hohe Regierungsmitarbeiter hinter dem Anschlag steckten, sagte Pompeo. Es habe sich um den Versuch gehandelt, "einen Dissidenten zu vergiften".

Macron will bei Mittelmeer-Gipfel über Spannungen sprechen

Ajaccio (Korsika)/Ankara/Athen - Vor dem Hintergrund gefährlicher Spannungen im östlichen Mittelmeer kommen am Donnerstag Staats- und Regierungschefs aus sieben südlichen EU-Staaten auf Korsika zusammen. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will als Gastgeber über den Erdgasstreit im östlichen Mittelmeer zwischen Griechenland und der Türkei, die Lage im bürgerkriegserschütterten Libyen und die Migration in der Region beraten.

Jüngste Corona-Zahlen für Virologin "besorgniserregend"

Wien - Die jüngsten Zahlen nachgewiesener Covid-19-Infektionen mit über 500 neuen Fällen täglich wertet die Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl als einigermaßen "besorgniserregend". Die Entwicklung der vergangenen sieben Tage weise leider in Richtung "Anstieg". Es brauche angesichts der Zahlen eine verbesserte und raschere Fallidentifikation und Kontaktnachverfolgung, sagte die Forscherin zur APA.

Unbegleitete Minderjährige aus Moria kommen aufs Festland

Athen/Lesbos - Die ersten Maßnahmen zur Unterbringung von Menschen nach dem Großbrand im Flüchtlingslager von Moria sind angelaufen. 165 unbegleitete Minderjährige wurden an Bord eines Flugzeugs von Lesbos zur griechischen Hafenstadt Thessaloniki gebracht. Weitere 240 Minderjährige sollten noch am Donnerstag folgen, berichtete der staatliche Rundfunk (ERT).

Erstochener Amtsleiter: Asylantrag erstinstanzlich abgelehnt

Bregenz - Der Asylantrag von Soner Ö., der erstinstanzlich wegen Mordes am Sozialamtsleiter der BH Dornbirn zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, ist in erster Instanz abgelehnt worden. Bereits im August 2019 sei ein nicht rechtskräftiger Negativbescheid des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) ergangen, berichteten die "Vorarlberger Nachrichten" am Donnerstag unter Berufung auf seine Anwälte.

