Regierung zieht wegen Coronazahlen wieder die Zügel an

Wien - Angesichts des zuletzt drastischen Anstiegs von Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 nimmt die Bundesregierung die Bevölkerung wieder an die Kandare. Ab Montag gilt bundesweit eine verschärfte Maskenpflicht, die sich auf den gesamten Handel, die Gastronomie und jegliche Form des Kundenkontakts erstreckt. Veranstaltungen werden auf 50 Besucher bei Indoor-Events, im Freien auf 100 Zuschauer beschränkt.

Zehn Staaten nehmen Minderjährige aus Moria auf

Lesbos/Berlin/Wien - Nach dem Großbrand im griechischen Flüchtlingscamp Moria wollen 10 europäische Länder insgesamt 400 unbegleitete Minderjährige aufnehmen. Das teilte der deutsche Innenminister Horst Seehofer mit. Dass sich Österreich nicht beteilige, sei "überraschend", so Seehofer. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn ging mit der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hart ins Gericht.

Prozess gegen Grüne Klubobfrau Maurer vertagt

Wien - Im Prozess gegen die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer wegen übler Nachrede hat der Kläger ein neues Beweismittel vorgelegt. Er zeigte am Freitag dem Gericht das Geständnis eines Freundes, der angeblich die obszöne Nachricht an Maurer von seinem Account geschrieben haben will. Deshalb wurde der Prozess erneut vertagt. Maurer veröffentlichte die obszöne Nachricht via Social Media und wurde geklagt.

Brände in Kalifornien: 15 Tote und 500.000 auf der Flucht

Los Angeles - Bei den größten Bränden an der US-Westküste seit Menschengedenken sind mindestens 15 Menschen gestorben, mehr als 500.000 Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. Die wahre Zahl der Opfer sowie das Ausmaß der Schäden blieben am Freitag buchstäblich in Rauch gehüllt, viele Ortschaften in den Kalifornien, Oregon und Washington waren durch gigantische Feuerwände von der Außenwelt abgeschnitten.

Unterschied zwischen Frauen- und Männerpensionen weiter groß

Wien - Der Unterschied zwischen der Höhe von Männer- und Frauenpensionen in Österreich ist weiter hoch, geht aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) hervor. Die durchschnittliche Pension bei Männern 1.555,28 Euro betrug, bei Frauen lag sie bei 973,24 Euro. PVA-Generaldirektor Winfried Pinggera führte vor allem Teilzeitarbeit bei Frauen als Grund ins Treffen.

Wiener Börse am Nachmittag im Minus

Wien - Der heimische Leitindex ATX notierte am Freitagnachmittag um 0,60 Prozent tiefer bei 2.231,89 Punkten und blieb damit etwas unter dem uneinheitlichen, aber insgesamt wenig veränderten europäischen Börsenumfeld zurück. Gleich mehrere Index-Schwergewichte wie Andritz, voestalpine und BAWAG verzeichneten Kursverluste von deutlich über einem Prozent. Gegen den schwachen Trend stemmten sich die Verbund-Titel mit einem Plus von 0,7 Prozent.

