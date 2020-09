Regierung zieht wegen Coronazahlen wieder die Zügel an

Wien - Angesichts des zuletzt drastischen Anstiegs von Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 nimmt die Bundesregierung die Bevölkerung wieder an die Kandare. Ab Montag gilt bundesweit eine verschärfte Maskenpflicht, die sich auf den gesamten Handel, die Gastronomie und jegliche Form des Kundenkontakts erstreckt. Veranstaltungen werden auf 50 Besucher bei Indoor-Events, im Freien auf 100 Zuschauer beschränkt.

Zehn Staaten nehmen Minderjährige aus Moria auf

Lesbos/Berlin/Wien - Nach dem Großbrand im griechischen Flüchtlingscamp Moria wollen 10 europäische Länder insgesamt 400 unbegleitete Minderjährige aufnehmen. Das teilte der deutsche Innenminister Horst Seehofer mit. Dass sich Österreich nicht beteilige, sei "überraschend", so Seehofer. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn ging mit der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hart ins Gericht.

Prozess gegen Grüne Klubobfrau Maurer vertagt

Wien - Im Prozess gegen die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer wegen übler Nachrede hat der Kläger ein neues Beweismittel vorgelegt. Er zeigte am Freitag dem Gericht das Geständnis eines Freundes, der angeblich die obszöne Nachricht an Maurer von seinem Account geschrieben haben will. Deshalb wurde der Prozess erneut vertagt. Maurer veröffentlichte die obszöne Nachricht via Social Media und wurde geklagt.

Trump und Biden gedenken der Opfer der 9/11-Anschläge

USA/Shanksville (Pennsylvania - US-Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer bei den Präsidentschaftswahlen, Joe Biden, haben auf getrennten Veranstaltungen der Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 gedacht. Trump nahm am Freitag, dem 19. Jahrestag der Anschläge, an einer Gedenkfeier in Shanksville im US-Bundesstaat Pennsylvania, Biden an einer Veranstaltung im New Yorker Stadtteil Manhattan teil.

Academy Museum öffnet 2021 mit Schau über Hayao Miyazaki

Los Angeles - Das neue Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles soll im April 2021 mit einer Schau über den japanischen Zeichentrick-Regisseur Hayao Miyazaki ("Prinzessin Mononoke") eröffnet werden. Die Museumsleitung gab Einzelheiten zu der Ausstellung bekannt. Es ist das erste Museum in Nordamerika, dass die jahrzehntelange Arbeit des 79-jährigen Filmemachers mit einer großen Retrospektive würdigt.

Wiener Wahlkampfauftakt der NEOS mit Angebot an SPÖ

Wien - Wie am Donnerstag die ÖVP haben am Freitag auch die NEOS ihren offiziellen Wahlkampfauftakt coronabedingt lediglich für Online-Publikum über die Bühne gebracht. Landesparteichef Christoph Wiederkehr bot sich der SPÖ dabei als "unbequemer Koalitionspartner" an und ließ mit einem originellen Vorschlag aufhorchen: Er will eine Landeshymne für Wien.

Ungarn hat Reise-Beschränkungen für Pendler aufgehoben

Wien - Ungarn hat die seit dem 1. September geltende 30-Kilometer- und 24-Stunden-Beschränkung für Berufspendler aufgehoben - darüber sei das österreichische Innenministerium von den ungarischen Behörden informiert worden, teilte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag mit. Durch die ungarischen Einreisekontrollen war es auch zu massiven Einschränkungen für Pendler gekommen.

200 Tote nach Überschwemmungen in West- und Zentralafrika

Niamey - Durch Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen sind in Afrika mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als eine Million Menschen leide unter den Auswirkungen der Überflutungen, teilten die UNO und örtliche Behörden am Freitag mit. In elf Ländern in West- und Zentralafrika wurden insgesamt 110 Menschen getötet. Weitere 103 Todesopfer meldeten die Zivilschutzbehörden aus dem Sudan.

Wiener Börse schließt im Minus

Wien - Der österreichische Leitindex ATX ist am Freitag mit einem Minus von 0,57 Prozent bei 2.232,62 Punkten aus dem Handel gegangen. Noch stärkere Verlaufsverluste konnte er am Nachmittag noch eindämmen. Ausschlaggebend war eine positive Eröffnung an der Wall Street. Am Vortag hatten die US-Börsen noch deutlich nachgegeben. Unter den wenigen Kursgewinnern im ATX legten die Verbund-Aktien (plus 1,7 Prozent) am stärksten zu.

