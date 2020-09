Zehn Staaten nehmen Minderjährige aus Moria auf

Lesbos/Berlin/Wien - Nach dem Großbrand im griechischen Flüchtlingscamp Moria wollen 10 europäische Länder insgesamt 400 unbegleitete Minderjährige aufnehmen. Das teilte der deutsche Innenminister Horst Seehofer mit. Dass sich Österreich nicht beteilige, sei "überraschend", so Seehofer. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn ging mit der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hart ins Gericht.

Prozess gegen Grüne Klubobfrau Maurer vertagt

Wien - Im Prozess gegen die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer wegen übler Nachrede hat der Kläger ein neues Beweismittel vorgelegt. Er zeigte am Freitag dem Gericht das Geständnis eines Freundes, der angeblich die obszöne Nachricht an Maurer von seinem Account geschrieben haben will. Deshalb wurde der Prozess erneut vertagt. Maurer veröffentlichte die obszöne Nachricht via Social Media und wurde geklagt.

Taliban und Afghanistans Regierung nehmen Gespräche auf

Kabul - Fast zwei Jahrzehnte nach der Militärinvasion in Afghanistan wollen Regierungsvertreter und die islamistischen Taliban an diesem Samstag offiziell Friedensgespräche aufnehmen. Gastgeberland ist das Golfemirat Katar. Neben den beiden Delegationen werden dort auch US-Außenminister Mike Pompeo sowie afghanische Politiker und Diplomaten erwartet.

Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Vizcarra in Peru

Lima - Das peruanische Parlament hat am Freitag für die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Mart�n Vizcarra wegen einer mutmaßlichen Korruptionsaffäre abgestimmt. Für den Antrag wegen "moralischer Unfähigkeit" votierten 65 Abgeordnete, 52 Stimmen hätten ausgereicht. Vizcarra hatte am Donnerstag bei einer Fernsehansprache noch gesagt, er "werde nicht zurücktreten" oder "davonlaufen".

77. Filmfestspiele von Venedig vergeben ihre Preise

Venedig/Wien - Am Samstagabend werden bei den 77. Internationalen Filmfestspielen von Venedig die begehrten Auszeichnungen verliehen. Die wichtigste ist dabei der Goldene Löwe für den besten Film. Ehrungen gibt es jedoch auch für die beste Regie oder die Darsteller. Hoffnung kann sich dabei mit Jasmila Zbanics Kriegsdrama "Quo vadis, Aida?" auch eine österreichische Koproduktion machen.

Fauci: Rückkehr zur Normalität nach Corona erst Ende 2021

Washington - Der renommierte Immunologe Anthony Fauci erwartet für die USA eine Rückkehr zu normalen Lebensumständen erst Ende 2021 - selbst wenn es bereits in wenigen Monaten eine Coronavirus-Impfung geben sollte. So lange dürfte es dauern, bis genug Menschen für einen "Schutzschirm der Immunität" geimpft sind, sagte Fauci. Bei Corona-Impfstoffen rechnet er lediglich mit einer Effizienz von 70 bis 75 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red