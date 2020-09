Kurz bekräftigt Nein zu Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria

Wien/Lesbos - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bleibt im Ringen um die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem niedergebrannten Lager Moria hart. "Dieses menschenunwürdige System aus 2015, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren", sagte Kurz in einer am Samstag in der Früh auf Facebook veröffentlichen Videobotschaft, in der er vor einer Wiederholung der Flüchtlingskrise des Jahres 2015 warnte.

Thiem zog mit Sieg über Medwedew in US-Open-Finale ein

New York - Dominic Thiem hat nach zweimal bei den French Open und im heurigen Jänner bei den Australian Open erstmals auch das Endspiel der US Open erreicht. Der 27-jährige Österreicher besiegte am Freitag (Ortszeit) den russischen Vorjahresfinalisten Daniil Medwedew nach 2:56 Stunden mit 6:2,7:6(7),7:6(5) und überstand dabei auch eine Blessur der rechten Achillessehne.

912 neue Fälle: Leiter der Ampel-Kommission beunruhigt

Wien - Den Leiter der Ampel-Kommission, Ulrich Herzog, beunruhigt die jüngste Entwicklung bei den Corona-Neuinfektionen, wie er Freitagabend in einem ZiB2-Interview sagte. Mit Stand 21.00 Uhr wurden nämlich 912 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemeldet, was den höchsten Wert seit Ende März darstellt.

Tausende Migranten auf Lesbos bereits vierte Nacht im Freien

Lesbos - Die Errichtung eines provisorischen Lagers auf der Insel Lesbos ist in der Nacht auf Samstag fortgesetzt worden. "Alle Menschen müssen dorthin gehen. Nur so werden wir sie richtig versorgen können", erklärte der stellvertretende griechische Migrationsminister Giorgos Koumoutsakos im Athener Nachrichtensender Skai.

Sobotka ärgert sich über U-Ausschuss als "Politbühne"

Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ist unzufrieden mit dem Ibiza-U-Ausschuss, dessen Vorsitzender er ist: Gerade auch im laufenden Wien-Wahlkampf verkomme der Ausschuss zu einer "Politbühne", kritisierte er vor Journalisten. Den Abgeordneten wirft Sobotka vor, ständig unterstellende Fragen zu stellen.

Mehr Opfer bei verheerenden Waldbränden in USA befürchtet

San Francisco - Die verheerenden Waldbrände an der US-Westküste haben Zehntausende Menschen in die Flucht getrieben. Allein in Oregon hätten 40.000 Anrainer ihre Häuser verlassen müssen, teilte die Gouverneurin des Bundesstaates, Kate Brown, am Freitag mit. 500.000 Menschen seien angewiesen worden, sich auf mögliche Evakuierungen vorzubereiten. Auch in Kalifornien wüten die Brände weiter.

Taliban und Afghanistans Regierung nehmen Gespräche auf

Kabul - Fast zwei Jahrzehnte nach der US-geführten Militärinvasion in Afghanistan haben in Katar innerafghanische Friedensgespräche begonnen. Delegationen der Taliban und der Regierung Afghanistans kamen am Samstag in Doha für eine Eröffnungszeremonie zusammen. Bei den Gesprächen solle es "keinen Sieger und keine Besiegten" geben, sagte der katarische Außenminister Mohammed Abdulrahman bin al-Thani.

Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Vizcarra in Peru

Lima - Das peruanische Parlament hat am Freitag für die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Mart�n Vizcarra wegen einer mutmaßlichen Korruptionsaffäre abgestimmt. Für den Antrag wegen "moralischer Unfähigkeit" votierten 65 Abgeordnete, 52 Stimmen hätten ausgereicht. Vizcarra hatte am Donnerstag bei einer Fernsehansprache noch gesagt, er "werde nicht zurücktreten" oder "davonlaufen".

