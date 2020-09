Österreichweit 869 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden

Wien - Die aktuellen Corona-Zahlen haben am Samstag neuerlich eine drastische Zunahme gezeigt: Laut Innen- und Gesundheitsministerium gab es nicht weniger als 869 Neuinfektionen, davon alleine 444 in Wien. 580 Neuinfektionen waren am Freitag gemeldet worden, ein Wert, den nun die Bundeshauptstadt gemeinsam mit Niederösterreich (135) beinahe erreicht hat.

Polizei setzt auf Lesbos Tränengas gegen Migranten ein

Lesbos - Nach der Brandkatastrophe im Flüchtlingslager Moria ist die griechische Polizei am Samstag mit Tränengas gegen protestierende Migranten auf der Insel Lesbos vorgegangen. Wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete, hatten Migranten zuvor Steine auf Polizisten geworfen. Hunderte ehemalige Lagerbewohner, die seit vier Tagen im Freien ausharren, protestierten gegen ihre verzweifelte Lage.

Kurz bekräftigt Nein zu Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria

Wien/Lesbos - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bleibt im Ringen um die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem niedergebrannten Lager Moria hart. "Dieses menschenunwürdige System aus 2015, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren", sagte Kurz in einer am Samstag auf Facebook veröffentlichen Videobotschaft, in der er vor einer Wiederholung der Flüchtlingskrise 2015 warnte.

Kogler für weitere Arbeitslosengeld-Erhöhung in Krise

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat sich im ORF-Radio für eine weitere Arbeitslosengeld-Erhöhung für die Zeit der Coronakrise ausgesprochen. Als mögliche Höhe nannte er eine Aufstockung um 150 Euro monatlich, es soll sich dabei um eine "Anschlussregelung" an die im September erfolgte Einmalzahlung von 450 Euro handeln.

Taliban und Afghanistans Regierung nehmen Gespräche auf

Kabul - Fast zwei Jahrzehnte nach der US-geführten Militärinvasion Afghanistans haben in Katar innerafghanische Friedensgespräche begonnen. Delegationen der Taliban und der Regierung Afghanistans kamen am Samstag in Doha für eine Eröffnungszeremonie zusammen.

Mindestens 26 Tote bei Waldbränden an Westküste der USA

San Francisco - Bei den verheerenden Waldbränden an der Westküste der USA sind nach einem Bericht der Zeitung "USA Today" vom späten Freitagabend (Ortszeit) mindestens 26 Menschen umgekommen. Hunderte Häuser wurden in Kalifornien, Oregon und Washington zerstört. Feuer wüten in insgesamt einem Dutzend US-Staaten. Fast 28.000 Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte sind im Einsatz.

Verletzte durch Explosion wegen Gasleck in Mailand

Mailand - Mindestens sechs Personen sind bei einer Explosion in einem Mailänder Gebäude verletzt worden. Die Mauern des achtstöckigen Hauses brachen ein. Ein 30-Jähriger, der in einer Wohnung im Erdgeschoß wohnte, wurde schwer verletzt und mit Brandwunden ins Spital eingeliefert, berichteten Medien. Die Explosionsursache sei vermutlich ein Gasleck im Erdgeschoß, berichtete eine Staatsanwältin.

Sobotka ärgert sich über U-Ausschuss als "Politbühne"

Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ist unzufrieden mit dem Ibiza-U-Ausschuss, dessen Vorsitzender er ist: Gerade auch im laufenden Wien-Wahlkampf verkomme der Ausschuss zu einer "Politbühne", kritisierte er vor Journalisten. Den Abgeordneten wirft Sobotka vor, ständig unterstellende Fragen zu stellen.

